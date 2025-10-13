أحمد ياسر: المنتخب تحت قيادة حسام حسن أفضل من فيتوريا

أبدى احمد ياسر لاعب فريق المصري البورسعيدي السابق، بسعادته بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٦



وقال ياسر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أبارك للشعب المصري يالتأهل لنهائيات كأس العالم وانجاز يحسب لحسام حسن ولاعبي المنتخب وحسام حسن .



واضاف: لم اجد صعوبة في التأهل لنهائيات كأس العالم ومجموعة منتخب مصر لم تكن صعبة وكان من المتوقع الصعود مبكرا إلى كاس العالم

وتابع: منتخب مصر مع حسام حسن افضل من روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق ولا يوجد مقارنة بين المدربين.



وأردف: حسام حسن يريد أن ينزل بمعدل الأعمار السنية في منتخب مصر وهذا شئ جيد للغاية.