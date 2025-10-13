توترت لهذا السبب| رئيس برشلونة يتحدث عن علاقته بميسي.. ويفتح الباب أمام تكريمه

فتح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الباب أمام تكريم أسطورة البلوغرانا ليونيل ميسي.

وقال لابورتا في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس: "كانت علاقتنا مع ليو ميسي رائعة، لكنها توترت عندما لم نتمكن من تجديد عقده، لكنها تتحسن مجددًا".

وأضاف: “نأمل أن ينال التكريم الكبير الذي يستحقه”.

ميسي يتصدر هدافي الدوري الأمريكي



في سياق آخر، أحرز ليونيل ميسي هدفين وصنع آخر لزميله جوردي ألبا في فوز إنتر ميامي 4-0 على أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي للمحترفين ليبتعد بصدارة هدافي المسابقة.



بدأ ميسي، الذي غاب عن مباراة الأرجنتين الودية أمام فنزويلا في ميامي يوم الجمعة، أساسيا وساعد إنتر ميامي بهذا الفوز على ضمان المركز الثالث على الأقل في القسم الشرقي، وجمع الفريق 62 نقطة من 18 فوزا وثمانية تعادلات وسبعة هزائم.



ويتصدر الآن ميسي ترتيب هدافي الدوري الأمريكي برصيد 26 هدفا وعادلت تمريرته الحاسمة الثامنة عشر رقم أندريس دراير لاعب سان دييجو.