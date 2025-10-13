قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
أمجد الشوا: الفلسطينيون يقفون خلف الدور المصري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى إسرائيل
قمة تاريخية ترسم ملامح شرق أوسط جديد..صحيفة إيطالية: شرم الشيخ تعود عاصمةً للسلام
الرئيس السيسي وترامب يعقدان مباحثات قمة في شرم الشيخ بعد ظهر اليوم
نتنياهو يصل إلى مطار بن جوريون في تل أبيب لاستقبال ترامب
رياضة

توترت لهذا السبب| رئيس برشلونة يتحدث عن علاقته بميسي.. ويفتح الباب أمام تكريمه

لابورتا وميسي
لابورتا وميسي

فتح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الباب أمام تكريم أسطورة البلوغرانا ليونيل ميسي.
وقال لابورتا في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس: "كانت علاقتنا مع ليو ميسي رائعة، لكنها توترت عندما لم نتمكن من تجديد عقده، لكنها تتحسن مجددًا".

وأضاف: “نأمل أن ينال التكريم الكبير الذي يستحقه”.

ميسي يتصدر هدافي الدوري الأمريكي


في سياق آخر، أحرز ليونيل ميسي هدفين وصنع آخر لزميله جوردي ألبا في فوز  إنتر ميامي 4-0 على أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي للمحترفين ليبتعد بصدارة هدافي المسابقة.


بدأ ميسي، الذي غاب عن مباراة الأرجنتين الودية أمام فنزويلا في ميامي يوم الجمعة، أساسيا وساعد إنتر ميامي بهذا الفوز على ضمان المركز الثالث على الأقل في القسم الشرقي، وجمع الفريق 62 نقطة من 18 فوزا وثمانية تعادلات وسبعة هزائم.


ويتصدر الآن ميسي ترتيب هدافي الدوري الأمريكي برصيد 26 هدفا وعادلت تمريرته الحاسمة الثامنة عشر رقم أندريس دراير لاعب سان دييجو.

