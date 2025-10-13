قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الإثنين 13-10-2025
هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. الإفتاء تجيب
ينتظرها العالم .. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام ..اليوم
تجمع عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب بانتظار الإفراج عن ذويهم
رئيس الوزراء الكندي يؤكد حضوره قمة السلام في شرم الشيخ
هل يجوز الدعاء والتوسل بالنبي لقضاء الحاجة؟.. اعرف رأي الشرع
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مستهل يوم الإثنين
طقس اليوم |خريفي مائل للبرودة ..واحذر ساعات الليل المتأخرة
بـ سقف مكشوف.. ظهور مميز لسيارة بنتلي كونتيننتال GTC
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة بقيمة 27 مليون دولار
إسرائيل تضع مدير مستشفى كمال عدوان على قائمة الاحتياط ضمن صفقة التبادل
رياضة

سمير كمونة: التأهل لكأس العالم إنجاز حقيقي والجمهور المصري مرعب

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري


أشاد سمير كمونة، نجم الأهلي و منتخب مصر السابق، بدور الجماهير في دعم المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن حضور المشجعين كان أحد أهم أسباب تأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2026.
 

وقال كمونة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج الماتش على قناة صدى البلد:" الجماهير روح اللعبة.. ستاد الرعب ستاد القاهرة، لنا جميعًا ذكريات لا تُنسى معه سواء مع الأهلي أو المنتخب. الفرحة تكون مضاعفة في وجود الجماهير، وكان لهم دور كبير في رحلة الصعود إلى كأس العالم".
وأضاف:" مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة لا تُنسى، كان الحضور الجماهيري يصل إلى 120 ألف متفرج، وجماهير الأهلي كانت الأكثر وقتها بنحو 70 ألف مشجع".


وتابع نجم الأهلي السابق:" في عهد الكابتن الجوهري خلال تصفيات أمم أفريقيا، كانت الجماهير تتواجد بكثافة وتشعل المدرجات".


وعن أداء المنتخب الوطني في التصفيات الأخيرة، قال كمونة:" وصولنا لكأس العالم دون هزيمة إنجاز كبير، وأداء الفراعنة كان راقيًا، خصوصًا مع مزج الجيل الجديد بالخبرة القديمة. حسام حسن لا يحب الخسارة، حتى في الأمور البسيطة، وقد ظهر ذلك في إدارته لمباراة غينيا بيساو، حيث منح الفرصة لعدد من اللاعبين مع الحفاظ على الفوز".


وأردف:" الإنجاز الحقيقي هو التأهل للمونديال، أما ما عداه فيمكن نسيانه. واجهنا في السابق مجموعات سهلة ولم نتأهل، لذا علينا أن نفخر بما تحقق".


وتحدث كمونة عن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في المغرب قائلًا:" البطولة ستكون اختبارًا حقيقيًا للمنتخب، وأتمنى أن نصل إلى النهائي، خاصة أن لدينا عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفين".
كما أشاد بالمنتخب المصري الثاني، موضحًا:" المنتخب الثاني يجب أن يكون سندًا وداعمًا للمنتخب الأول، فازوا على البحرين برباعية، وهناك عناصر قادرة على الانضمام للمنتخب الأول في البطولة المقبلة".


وفي ختام تصريحاته، وجّه كمونة رسالة إلى جماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد، قائلًا:" لا أحب محاسبة أحد بالقطعة، سواء في الفوز أو الخسارة. يجب منح ييس توروب الوقت الكافي، فهو يمتلك خبرات كبيرة في الدوري الألماني، وأتمنى أن يحقق النجاح مع الأهلي خلال الفترة المقبلة".
 

منتخب مصر تصفيات كاس العالم كأس العالم 2026 اخبار الرياضة

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

قمة شرم الشيخ للسلام

مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

استُشهاد الصحفي الفلسطيني والناشط صالح الجعفراوي

من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

نتنياهو

غير مرغوب فيه.. الإعلام الإسرائيلي يكشف أسباب عدم حضور نتنياهو قمة شرم الشيخ

سعر الدولار في مصر

تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم

شيك تبرعات لنادي الزمالك

مشجع أهلاوي تبرع لحساب نادي الزمالك بمبلغ 85 جنيها و45 قرشا

حادث الاوسطي

مصرع سيدة وإصابة آخرين في انقلاب ميكروباص على الأوسطي بحلوان| صور

أرشيفية

ترامب: علينا أن نرى هل اختيار بلير رئيسا لمجلس السلام سيحظى بقبول الجميع

بالزي الصحفي.. تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

بالزي الصحفي.. تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
احمد فهمي
احمد فهمي

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

