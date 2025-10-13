سمير كمونة: التأهل لكأس العالم إنجاز حقيقي والجمهور المصري مرعب



أشاد سمير كمونة، نجم الأهلي و منتخب مصر السابق، بدور الجماهير في دعم المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن حضور المشجعين كان أحد أهم أسباب تأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2026.



وقال كمونة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج الماتش على قناة صدى البلد:" الجماهير روح اللعبة.. ستاد الرعب ستاد القاهرة، لنا جميعًا ذكريات لا تُنسى معه سواء مع الأهلي أو المنتخب. الفرحة تكون مضاعفة في وجود الجماهير، وكان لهم دور كبير في رحلة الصعود إلى كأس العالم".

وأضاف:" مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة لا تُنسى، كان الحضور الجماهيري يصل إلى 120 ألف متفرج، وجماهير الأهلي كانت الأكثر وقتها بنحو 70 ألف مشجع".



وتابع نجم الأهلي السابق:" في عهد الكابتن الجوهري خلال تصفيات أمم أفريقيا، كانت الجماهير تتواجد بكثافة وتشعل المدرجات".



وعن أداء المنتخب الوطني في التصفيات الأخيرة، قال كمونة:" وصولنا لكأس العالم دون هزيمة إنجاز كبير، وأداء الفراعنة كان راقيًا، خصوصًا مع مزج الجيل الجديد بالخبرة القديمة. حسام حسن لا يحب الخسارة، حتى في الأمور البسيطة، وقد ظهر ذلك في إدارته لمباراة غينيا بيساو، حيث منح الفرصة لعدد من اللاعبين مع الحفاظ على الفوز".



وأردف:" الإنجاز الحقيقي هو التأهل للمونديال، أما ما عداه فيمكن نسيانه. واجهنا في السابق مجموعات سهلة ولم نتأهل، لذا علينا أن نفخر بما تحقق".



وتحدث كمونة عن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في المغرب قائلًا:" البطولة ستكون اختبارًا حقيقيًا للمنتخب، وأتمنى أن نصل إلى النهائي، خاصة أن لدينا عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفين".

كما أشاد بالمنتخب المصري الثاني، موضحًا:" المنتخب الثاني يجب أن يكون سندًا وداعمًا للمنتخب الأول، فازوا على البحرين برباعية، وهناك عناصر قادرة على الانضمام للمنتخب الأول في البطولة المقبلة".



وفي ختام تصريحاته، وجّه كمونة رسالة إلى جماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد، قائلًا:" لا أحب محاسبة أحد بالقطعة، سواء في الفوز أو الخسارة. يجب منح ييس توروب الوقت الكافي، فهو يمتلك خبرات كبيرة في الدوري الألماني، وأتمنى أن يحقق النجاح مع الأهلي خلال الفترة المقبلة".

