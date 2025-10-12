محمد حمدي يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى غينيا بيساو بتصفيات المونديال

نجح محمد حمدى ظهير أيسر منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى منتخب غبنيا بيساو، في الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، التي تقام في ضيافة الثلاثي: المكسيك وكندا والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 13 يوليو 2026.

سجل محمد حمدى الهدف في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة من رأسية بعد عرضية من أحمد نبيل كوكا.

تشكيل المنتخب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيل المنتخب لمواجهة غينيا بيساو ، في الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، التي تقام في ضيافة الثلاثي: المكسيك وكندا والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 13 يوليو 2026.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع:

محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

خط الوسط:

مهند لاشين - أحمد نبيل كوكا - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم:

أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - مصطفى محمد

البدلاء:

مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - خالد صبحي - أحمد عيد - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.