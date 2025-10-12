المزاج رايق.. شوبير يعلق على تقدم منتخب مصر على غينيا بهدف

علق الإعلامي أحمد شوبير علي أداء منتخب مصر بعد التقدم على غينيا بيساو بهدف في الشوط الأول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وشارك أحمد شوبير صورة للمنتخب الوطني و النجم المصري محمد صلاح وحسام حسن و علق :"المزاج رايق".



انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر ومنتخب غبنيا بيساو بتقدم الفراعنة بهدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، التي تقام في ضيافة الثلاثي: المكسيك وكندا والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 13 يوليو 2026.

وسجل محمد حمدى هدف منتخب مصر في الدقيقة ١٠ من انطلاق المباراة من رأسية بعد عرضية من أحمد نبيل كوكا.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللقاء بالكامل وشكل اكثر من خطورة على مرمى غينيا، دون خطورة تذكر من جانب المنتخب الغيني.



تشكيل المنتخب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيل المنتخب لمواجهة غينيا بيساو ، في الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، التي تقام في ضيافة الثلاثي: المكسيك وكندا والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 13 يوليو 2026.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع:

محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

خط الوسط:

مهند لاشين - أحمد نبيل كوكا - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم:

أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - مصطفى محمد