75 دقيقة.. منتخب مصر يواصل تقدمه على غينيا بيساو بهدف نظيف
تعليق مؤثر على مأساة نبروه.. نهال طايل: الصبر تاج فوق رأس اللي يعرف قيمته
نتنياهو: هناك خلافات كثيرة داخل إسرائيل.. وحزين لإطلاق سراح القتلة
صراع إنجليزي إسباني على أوباميكانو.. ريال مدريد وليفربول يترقبان حسم موقفه مع بايرن
رئيس الهلال الأحمر: لدينا خطة لإدارة الأزمة في غزة بجميع السيناريوهات المحتملة
محمد إبراهيم يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وريد ستار الإيفواري
«رجال يد الأهلي» يفوز على ريد ستار الإيفواري في بطولة إفريقيا
الرئيس السيسي: مشروع "كربونات الصوديوم" محور رئيسي لدعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية
لامين يامال يقترب من العودة.. خطة لإشراكه تدريجيًا قبل الكلاسيكو
خبير يكشف الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية
حقيقة وجود اشتباكات داخلية بين الفلسطينيين.. رئيس بلدية غزة يرد
ريال مدريد يراقب موهبة آرسنال الصاعدة
بمشاركة أبطال كفر الشيخ.. منتخب مصر البارالمبي يفوز على الهند ببطولة العالم للطائرة

محمود زيدان

استطاع منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية الفوز على نظيره الهندي في أولى مبارياته في بطولة العالم بأمريكا بنتيجة 3/ 0 ضمن المجموعة الأولى وتضم منتخبات: "الهند، اليابان، أستراليا، كرواتيا، البرازيل، وهولندا" ويضم المنتخب ضمن صفوفه أربعة من أبطال نادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ وتستمر البطولة حتى 18 أكتوبر، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

عبر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بفوز منتخب مصر في مواجهته الأولى بالبطولة، بنتائج المباراة 25/04 - 25/06 - 25/06 لصالح مصر، موضحًا أن المنتخب يضم أربعة من أبطال المحافظة وهم: الكابتن محمد سعد مدرب بالجهاز الفني للاتحاد، الكابتن مطاوع عبد الباقي أبو الخير، حمادة سيد علي، الكابتن أحمد محمد حسني، متمنيًا وصول المنتخب إلى منصات التتويج والحصول على الميداليات الذهبية.

جدير بالذكر أن البطولة تعد خطوة نحو الإعداد القوي لبارالمبياد لوس أنجلوس 2028 التي سيشارك بها المنتخب الوطني.

وتأتي مشاركة أبطال كفر الشيخ للكرة الطائرة بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل عبد القوي رئيس مجلس الإدارة وأحمد زمارة مدير النادي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

