منتخب مصر يهزم غينيا بيساو بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2026

هزم منتخب مصر، منتخب غينيا بيساو، بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، التي تقام في ضيافة المكسيك وكندا والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 13 يوليو 2026.

وسجل محمد حمدي هدف منتخب مصر في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة من رأسية بعد عرضية من أحمد نبيل كوكا.

وشهد المباراة سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللقاء بالكامل وشكل أكثر من خطورة على مرمى غينيا بيساو، دون خطورة تذكر من جانب المنتخب الغيني.

وبتلك النتيجة رفع منتخب مصر رصيده للنقطة 26 في صدارة المجموعة الأولى، وتوقف رصيد منتخب غينيا بيساو عند النقطة 10 ليحتل المركز الرابع في المجموعة.

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيل المنتخب لمواجهة غينيا بيساو، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد نبيل كوكا - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - مصطفى محمد

البدلاء:

مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - خالد صبحي - أحمد عيد - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.