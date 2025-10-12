بدون محمد صلاح.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو بتصفيات المونديال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيل المنتخب لمواجهة غينيا بيساو ، في الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، التي تقام في ضيافة الثلاثي: المكسيك وكندا والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 13 يوليو 2026.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع:
محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد حمدي
خط الوسط:
مهند لاشين - أحمد نبيل كوكا - محمود حسن تريزيجيه
خط الهجوم:
أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - مصطفى محمد
البدلاء:
مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - خالد صبحي - أحمد عيد - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.