بدون محمد صلاح.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو بتصفيات المونديال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيل المنتخب لمواجهة غينيا بيساو ، في الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، التي تقام في ضيافة الثلاثي: المكسيك وكندا والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 13 يوليو 2026.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع:

محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

خط الوسط:

مهند لاشين - أحمد نبيل كوكا - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم:

أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - مصطفى محمد

البدلاء:

مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - خالد صبحي - أحمد عيد - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.