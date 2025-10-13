محمد صبحي: أشكر الجهاز الفني للمنتخب على منحي فرصة المشاركة أمام غينيا

قدم محمد صبحى حارس منتخب مصر والزمالك، الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على منحه الفرصة للمشاركة أمام غينيا بيساو التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

وقال محمد صبحى خلال لقاء مع قناة أون سبورتس: "أشكر الجهاز الفني على ثقته فيا ومنحى الفرصة لخوض المباراة، وبشكر الحراس زملائى في دعمهم ليا خلال المباراة".

من جانبه، قال محمد الجزار مدافع المنتخب: "إحساسى لا يوصف بتأهل المنتخب إلى كأس العالم وأكون متواجد في مباراتى الصعود ومبروك للجمهور".



حقق منتخب مصر فوزا سهلا على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء، الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.