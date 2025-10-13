مروان عطية يكشف سر أسيستاته لصلاح.. ويؤكد: ثقة حسام حسن دافع كبير

أعرب مروان عطية، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ثقة المدير الفني حسام حسن تمنحه حافزًا قويًا للاستمرار في تقديم أفضل ما لديه. وقال:

“سعيد بثقة حسام حسن فيّ، وأتمنى أن أكون دائمًا على قدر هذه الثقة.”





التكتيك يصنع الفارق بين الأهلي والمنتخب

وتحدث عطية عن اختلاف الدور الذي يقدمه في المنتخب مقارنة بالأهلي، موضحًا أن تغيير الأسلوب الفني بين المدربين ينعكس على أدوار اللاعبين داخل الملعب. وأضاف في تصريحاته لقناة أون سبورت: “كل مدرب له طريقة لعب مختلفة. مروان عطية هو نفس اللاعب في الأهلي والمنتخب، لكن التكتيك وطريقة توظيف اللاعبين هما ما يختلفان.”

وأشار إلى أن العرضيات التي يرسلها لزميله محمد صلاح تأتي ضمن الخطة الفنية للمنتخب، بعكس ما يحدث في بعض مباريات الأهلي.

الكرات الطولية ومساحات اللعب

أوضح عطية أن طبيعة المباريات مع الأهلي تختلف تكتيكيًا عن مواجهات المنتخب، وهو ما ينعكس على الأسلوب الهجومي ومساحات اللعب، قائلاً:

“الكرات الطولية لا ألجأ إليها كثيرًا مع الأهلي لأن المباريات تكون مغلقة ولا توجد مساحات كبيرة.”

تحدي الإصابة والعودة السريعة

كشف لاعب الوسط عن معاناته مع إصابة الفتق الرياضي لفترة تجاوزت العام ونصف العام، موضحًا أنه تحامل على نفسه لخدمة ناديه ومنتخب بلاده. وقال:

“أجريت الجراحة بعد مشاركتي مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وحاولت العودة سريعًا حتى لا يتأثر الفريق أو المنتخب بغياب أي لاعب.”

احتفال وتأهيل وطموح عالمي

واختتم عطية تصريحاته بالتعبير عن فرحته بالمشاركة في الاحتفال مع زملائه بهذا الإنجاز التاريخي، موجّهًا التهنئة للجماهير واللاعبين والجهاز الفني واتحاد الكرة. وأضاف:

“جئت للاحتفال مع زملائي وأبارك للشعب المصري وكل القائمين على المنتخب، وهدفنا تقديم مشاركة متميزة في كأس العالم وتحقيق مركز مشرف.



