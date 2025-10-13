قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: صواريخ توماهوك رسالتي إلى بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
إبراهيم عادل عن عرض الأهلي: أسعى لخوض تجربة احترافية جديدة
أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ
شوبير الصغير: مقدرش أهاجم الصحافة..وحققت حلم والدي بالتأهل لكأس العالم
داخلية غزة تعلن السيطرة الكاملة على مجموعة مسلحة واعتقال 60 عنصرا
تراجع عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق الإفراج إلى 1718 بدلا من 1722
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مروان عطية يكشف سر أسيستاته لصلاح.. ويؤكد: ثقة حسام حسن دافع كبير

مروان عطية
مروان عطية
رباب الهواري

أعرب مروان عطية، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ثقة المدير الفني حسام حسن تمنحه حافزًا قويًا للاستمرار في تقديم أفضل ما لديه. وقال:

“سعيد بثقة حسام حسن فيّ، وأتمنى أن أكون دائمًا على قدر هذه الثقة.”


 

التكتيك يصنع الفارق بين الأهلي والمنتخب

وتحدث عطية عن اختلاف الدور الذي يقدمه في المنتخب مقارنة بالأهلي، موضحًا أن تغيير الأسلوب الفني بين المدربين ينعكس على أدوار اللاعبين داخل الملعب. وأضاف في تصريحاته لقناة أون سبورت: “كل مدرب له طريقة لعب مختلفة. مروان عطية هو نفس اللاعب في الأهلي والمنتخب، لكن التكتيك وطريقة توظيف اللاعبين هما ما يختلفان.”

وأشار إلى أن العرضيات التي يرسلها لزميله محمد صلاح تأتي ضمن الخطة الفنية للمنتخب، بعكس ما يحدث في بعض مباريات الأهلي.

الكرات الطولية ومساحات اللعب

أوضح عطية أن طبيعة المباريات مع الأهلي تختلف تكتيكيًا عن مواجهات المنتخب، وهو ما ينعكس على الأسلوب الهجومي ومساحات اللعب، قائلاً:

“الكرات الطولية لا ألجأ إليها كثيرًا مع الأهلي لأن المباريات تكون مغلقة ولا توجد مساحات كبيرة.”

تحدي الإصابة والعودة السريعة

كشف لاعب الوسط عن معاناته مع إصابة الفتق الرياضي لفترة تجاوزت العام ونصف العام، موضحًا أنه تحامل على نفسه لخدمة ناديه ومنتخب بلاده. وقال:

“أجريت الجراحة بعد مشاركتي مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وحاولت العودة سريعًا حتى لا يتأثر الفريق أو المنتخب بغياب أي لاعب.”

احتفال وتأهيل وطموح عالمي

واختتم عطية تصريحاته بالتعبير عن فرحته بالمشاركة في الاحتفال مع زملائه بهذا الإنجاز التاريخي، موجّهًا التهنئة للجماهير واللاعبين والجهاز الفني واتحاد الكرة. وأضاف:

“جئت للاحتفال مع زملائي وأبارك للشعب المصري وكل القائمين على المنتخب، وهدفنا تقديم مشاركة متميزة في كأس العالم وتحقيق مركز مشرف.


 

مروان عطية محمد صلاح حسام حسن منتخب مصر اخبار منتخب مصر

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

