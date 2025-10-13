قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
ترامب: سمحنا بنشر شرطة تابعة لحماس مؤقتا.. ولدينا ضمانات بشأن غزة
بدء تحرك الحافلات والصليب الأحمر لاستقبال الأسرى الفلسطينيين
كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي
عايز أشرب قهوة.. الناجية من مأساة نبروه تكشف كيف استدرجها الجاني لتنفيذ الجريمة
وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جمال علام: حسام حسن حقق المطلوب وأتوقع مواصلة النجاح مع منتخب مصر

جمال علام
جمال علام
رباب الهواري

تحدث جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، عن تأهل منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم المقبلة 2026.

وقال جمال علام في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور والذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور:"مبروك للشعب المصري تأهل منتخبنا إلى كأس العالم 2026، كان لدينا ثقة كبيرة في حسام حسن وجهازه على التأهل إلى المونديال".

وأضاف:"أشكر هاني أبو ريدة على هذه الدعوة وحضور الاحتفالية من أرض الملعب، الاتحاد المصري لكرة القدم نجح في تحقيق الهدف وهو التأهل إلى كأس أمم إفريقيا بالإضافة إلى كأس العالم 2026".

واختتم حديثه قائلًا:"حسام حسن حقق المطلوب وأتوقع مواصلة النجاح مع منتخب مصر".

منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة تصفيات كأس العالم

