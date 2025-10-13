جمال علام: حسام حسن حقق المطلوب وأتوقع مواصلة النجاح مع منتخب مصر

تحدث جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، عن تأهل منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم المقبلة 2026.

وقال جمال علام في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور والذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور:"مبروك للشعب المصري تأهل منتخبنا إلى كأس العالم 2026، كان لدينا ثقة كبيرة في حسام حسن وجهازه على التأهل إلى المونديال".

وأضاف:"أشكر هاني أبو ريدة على هذه الدعوة وحضور الاحتفالية من أرض الملعب، الاتحاد المصري لكرة القدم نجح في تحقيق الهدف وهو التأهل إلى كأس أمم إفريقيا بالإضافة إلى كأس العالم 2026".

واختتم حديثه قائلًا:"حسام حسن حقق المطلوب وأتوقع مواصلة النجاح مع منتخب مصر".