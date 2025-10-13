قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
ترامب: سمحنا بنشر شرطة تابعة لحماس مؤقتا.. ولدينا ضمانات بشأن غزة
بدء تحرك الحافلات والصليب الأحمر لاستقبال الأسرى الفلسطينيين
كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي
عايز أشرب قهوة.. الناجية من مأساة نبروه تكشف كيف استدرجها الجاني لتنفيذ الجريمة
وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس يعبر عن سعادته بالأجواء الاحتفالية لتأهل منتخب مصر لكأس العالم

ايمن يونس
ايمن يونس
يمنى عبد الظاهر

عبر أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن سعادته بالاجواء الاحتفالية التي يعيشها اللاعبون والجهاز الفني والجمهور بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال أيمن يونس، في تصريحات للاستوديو التحلي لقناة أون سبورت: "أجواء خرافية أجواء عائلية ممتعة، لحظات نتمنى أن تتكرر كتير، اللاعبون فرحانة ومش عاوزين يروحوا والجمهور مبسوط، وبعدين حمادة هلال وأحمد سعد عملوا جو حلوة".

وأضاف أيمن يونس: "شعب مصر بيحب الفرحة وبيدور على الفرحة، ودى أجواء تاريخية، وتنظيم مفيش أفضل من كدة شكر للمتحدة والأفريقية وتذكرتى على اليوم الجميل الحلو ده".

وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

هدف المنتخب الوطني واللقاء الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كوكا الذي أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدى برأسية سكنت يمين المرمى.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.

وضم تشكيل منتخب مصر ضد غينيا بيساو: "حراسة المرمى محمد صبحي، والدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد حمدي، وفي الوسط مهند لاشين، أحمد نبيل كوكا، ومحمود حسن تريزيجيه، وثلاثي الهجوم أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، ومصطفى محمد".

بينما جاء في قائمة بدلاء مصر كل من: "مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - خالد صبحي - أحمد عيد - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

أيمن يونس منتخب مصر كأس العالم 2026 غينيا بيساو تصفيات كأس العالم حمادة هلال وأحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

وزير النقل

رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

قمة شرم الشيخ للسلام

مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

ترشيحاتنا

نادر السيد

نادر السيد يكشف لأول مرة كواليس اعتزاله كرة القدم

نجوى الزيادي، الناجية الوحيدة من جريمة نبروه

الناجية الوحيدة من جريمة نبروه تكشف كواليس علاقتها بزوجها قا.تل أولاده الثلاثة؟

الدكتور محمد شقوير

المؤسسة العلاجية: تأجير عيادات 3 مستشفيات فرصة لشباب الأطباء

بالصور

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
احمد فهمي
احمد فهمي

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد