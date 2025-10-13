أيمن يونس يعبر عن سعادته بالأجواء الاحتفالية لتأهل منتخب مصر لكأس العالم

عبر أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن سعادته بالاجواء الاحتفالية التي يعيشها اللاعبون والجهاز الفني والجمهور بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال أيمن يونس، في تصريحات للاستوديو التحلي لقناة أون سبورت: "أجواء خرافية أجواء عائلية ممتعة، لحظات نتمنى أن تتكرر كتير، اللاعبون فرحانة ومش عاوزين يروحوا والجمهور مبسوط، وبعدين حمادة هلال وأحمد سعد عملوا جو حلوة".



وأضاف أيمن يونس: "شعب مصر بيحب الفرحة وبيدور على الفرحة، ودى أجواء تاريخية، وتنظيم مفيش أفضل من كدة شكر للمتحدة والأفريقية وتذكرتى على اليوم الجميل الحلو ده".

وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

هدف المنتخب الوطني واللقاء الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كوكا الذي أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدى برأسية سكنت يمين المرمى.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.

وضم تشكيل منتخب مصر ضد غينيا بيساو: "حراسة المرمى محمد صبحي، والدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد حمدي، وفي الوسط مهند لاشين، أحمد نبيل كوكا، ومحمود حسن تريزيجيه، وثلاثي الهجوم أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، ومصطفى محمد".

بينما جاء في قائمة بدلاء مصر كل من: "مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - خالد صبحي - أحمد عيد - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".