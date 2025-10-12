نادر السيد: كنت أستمتع بالتصدي للكرات ومنع الأهداف

كشف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، الكابتن نادر السيد، عن السر وراء اختياره لمركز حراسة المرمى، مؤكداً أنه شغف يمتلكه منذ طفولته المبكرة. جاء ذلك خلال حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "dmc".

وأوضح نادر السيد أنه اتخذ قراره بأن يصبح حارس مرمى وهو في عمر السابعة أو الثامنة، مشيراً إلى أن هذا القرار كان غريباً في ذلك الوقت بالنسبة لأسرته وأصدقائه، حيث يميل معظم الأطفال إلى اللعب في مراكز الهجوم لتسجيل الأهداف بدلاً من التصدي لها.



وأضاف نادر السيد ، أنه نشأ في قريته كفر الصلاحات بمحافظة الدقهلية، حيث كانت المساحات الواسعة تتيح له ولأقرانه ممارسة كرة القدم باستمرار. وبينما كان جميع الأطفال يتنافسون على اللعب كمهاجمين، كان هو يصر على الوقوف في المرمى، مستمتعاً بالتصدي للكرات ومنع الأهداف.

وأكد السيد أنه لم يفكر يوماً في تغيير مركزه طوال مسيرته، على الرغم من أنه كان من الممكن أن يكون لاعباً جيداً في أي مركز آخر، إلا أن حبه وشغفه بحراسة المرمى كان حاسماً منذ .