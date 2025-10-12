الناجية من جريمة نبروه: كنت بعيش في صراع كل يوم.. ولما قفلت الباب كسره واقتحم الغرفة

خرجت نجوى الزيادي، الناجية الوحيدة من جريمة نبروه، عن صمتها لتكشف تفاصيل جديدة ومؤلمة عن العلاقة التي كانت تجمعها بزوجها قبل الجريمة التي هزت الشارع المصري.

وقالت نجوى، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، إنها كانت تعيش في دوامة من الصراع الدائم مع زوجها، مضيفة: "كان بيضغط عليا طول الوقت، في البيت ومع الأولاد.. كل يوم نفس المشهد، وكل شوية يزعق ويضايقني.. زهقت من حياته".

الدائرة المغلقة من الخلافات

وأوضحت أنها كانت تحاول دائمًا تهدئة الأوضاع وتجنب المشاحنات، لكنها كانت تجد نفسها تعود إلى نفس الدائرة المغلقة من الخلافات، مشيرة إلى أنها في يوم الواقعة قررت الابتعاد قليلًا عن التوتر قائلة: "دخلت أوضتي وقفلت الباب بالترباس علشان أهدى شوية"، لكنها فوجئت بعد لحظات بزوجها يكسر الباب ويدخل عليها بالقوة.

واختتمت نجوى حديثها بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن حجم المعاناة التي عاشتها قبل المأساة، مؤكدة أن ما مرت به كان أصعب من أن يُحتمل.