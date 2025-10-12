كان بيضغط علي.. الناجية من جريمة نبروه تكشف اللحظات الأخيرة قبل الحادث

كشفت نجوى الزيادي، الناجية الوحيدة من جريمة نبروه المأساوية، عن تفاصيل جديدة في أول ظهور لها بعد الحادث، حيث تحدثت عن العلاقة التي كانت تربطها بزوجها قبل الحادث.

وقالت نجوى خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، إنها كانت تعيش في صراع دائم مع زوجها، لافتة إلى أنه كان يضغط عليها طوال الوقت، سواء في حياتهم الزوجية أو في تربية الأبناء، وقالت: “كنت خلاص زهقت من حياته، كل يوم نفس المشهد، وكل شوية يزعق ويضغط عليا”.

حالة عدم الاستقرار

وأضافت أنها كانت تحاول دائما تهدئة الأمور، لكنها كانت تجد نفسها في نفس الدوامة، حتى جاء اليوم الذي قررت فيه الابتعاد عن كل هذا التوتر، قائلة: “أنا عارفه إنه هيطلع كل عصبيته ويقول لي أنا آسف بعدين، وكل شيء هيرجع زي ما كان، لكن أنا زهقت”.

وأضافت أنها قررت أن تبتعد عن كل ذلك، ودخلت غرفة النوم وأغلقت الباب بالترباس لكي تهدأ، لكنها فوجئت بعد لحظات بأن الزوج كسر الباب وفتحه بالقوة.