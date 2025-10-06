قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
نصر جديد لمصر | رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
بدء حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي من مبادرة بيتك في مصر
محافظات

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

الزوجاان
الزوجاان
همت الحسينى

قالت نجوى الزيادى الناجية من  واقعة إنهاء أب لحياة أبنائه ومحاولة التخلص منها: “مش قادرة أتخيل اللى حصل ومبعرفش انام يوما ما يحصل مبكملش ساعه مش مصدقه ان ولادى راحوا منى ايوه ولادى مخلفتهمش بس حبهم زى شروق  وابراهيم ولادى”.


وتابعت قائلة: 'كانوا بيساعدونى فى البيت مكنتش برضى بس هم كانوا حابين يساعدونى واللى يقرب منهم اكله الا دول حبيبتهم اوى بس عصام بقى  يضغط عليا اوى  ونفسيتى طبعا وقلت ننفصل ومرداش مفبش مبرر للقتل انا مش متخيله انهم راحوا فى غمضة  عين'. 


وأضافت: "طول عمرى قوية مبجبش الضعف وكنت بتحمل واعدى بس فيه مواقف صعب تعديها، لولا قوتى كنت انتهيت عايشه بنيتى دايما، غصام راح محبش حد يدعى عليه قلبى بيوجعنى دنا كان جوزى وحبيبى".

وشهدت مدينه نبروه بمحافظة الدقهلية واقعه مؤسفه حيث قام شخص بالتخلص من ابنائه الثلاثه  من زوجته الاولى والتى توفت عقب ولادتها اصغرهم معاذ ، كذلك قام بطعن زوجته الاخيره عدة طعنات وكانت تصارع الموت حيث كتب لها النجاة.

الدقهلية الزيادى نبروه اطفال

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المتهمين

كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب

خالد العناني

وزير الثقافة: نصر أكتوبر أصبح نصرين.. السلاح والثقافة

السفير عبد الرؤوف الريدي

السفير عبد الرؤوف الريدي: فوز خالد العناني باليونسكو رسالة حضارية تؤكد قوة مصر الناعمة

محافظ الغربية

دعم الأسر وتحسين الخدمات.. توجيهات من محافظ الغربية خلال اجتماع موسع لمراجعة الاستعدادات النهائية للتدريب العملي المشترك “صقر 156”

بالصور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم

10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

