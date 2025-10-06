الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

قالت نجوى الزيادى الناجية من واقعة إنهاء أب لحياة أبنائه ومحاولة التخلص منها: “مش قادرة أتخيل اللى حصل ومبعرفش انام يوما ما يحصل مبكملش ساعه مش مصدقه ان ولادى راحوا منى ايوه ولادى مخلفتهمش بس حبهم زى شروق وابراهيم ولادى”.



وتابعت قائلة: 'كانوا بيساعدونى فى البيت مكنتش برضى بس هم كانوا حابين يساعدونى واللى يقرب منهم اكله الا دول حبيبتهم اوى بس عصام بقى يضغط عليا اوى ونفسيتى طبعا وقلت ننفصل ومرداش مفبش مبرر للقتل انا مش متخيله انهم راحوا فى غمضة عين'.



وأضافت: "طول عمرى قوية مبجبش الضعف وكنت بتحمل واعدى بس فيه مواقف صعب تعديها، لولا قوتى كنت انتهيت عايشه بنيتى دايما، غصام راح محبش حد يدعى عليه قلبى بيوجعنى دنا كان جوزى وحبيبى".

وشهدت مدينه نبروه بمحافظة الدقهلية واقعه مؤسفه حيث قام شخص بالتخلص من ابنائه الثلاثه من زوجته الاولى والتى توفت عقب ولادتها اصغرهم معاذ ، كذلك قام بطعن زوجته الاخيره عدة طعنات وكانت تصارع الموت حيث كتب لها النجاة.