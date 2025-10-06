محافظ الدقهلية: نتابع بشكل يومى العمل على تقديم الخدمات للمواطنين بالمراكز التكنولوجية

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه اصدر توجيهاته بالمتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن.

وشدد محافظ الدقهلية على اللجنة بمتابعة التزام العاملين بالحضور والانضباط، وتوافر النماذج والمستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، بالإضافة إلى الوقوف على أية معوقات قد تواجه المواطنين أو العاملين، حيث تم توجيه التعليمات الفورية بحل أي مشكلات تعيق سير العمل، وأوضح أن هذا التحرك في إطار خطة تستهدف تعزيز المتابعة الميدانية، والتفاعل المباشر مع المواطنين في مواقع تقديم الخدمة، تحقيقًا لصالح المواطنين.

وقامت لجنة برئاسة المهندس ماهر ابو المجد، مدير عام نظم المعلومات ومشرف عام المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وعضوية ابراهيم عوض، بالمرور الميداني على المركز التكنولوجي بمدينة أجا، لمتابعة انتظام سير العمل، ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة ما يتعلق بطلبات التصالح .

وأكد مدير نظم المعلومات ومشرف المراكز التكنولوجية، أن هناك تعليمات مشددة من محافظ الدقهلية، بضرورة الالتزام الكامل بسرعة فحص الطلبات بدقة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للعاملين وللمواطنين، وتسهيل الإجراءات ومنع التكدس داخل المركز، ومتابعة أعمال المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تقدم خدمات فورية، بما يضمن بيئة خدمية مناسبة للمواطنين والمترددين.