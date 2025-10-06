بكلمات مؤثرة.. الزوجة الناجية تنعى الأطفال الثلاثة ضحايا والدهم بالدقهلية

بكلمات مؤثرة نعت الأم المكلومة موت أولاد زوجها الثلاثة من زوجته الاولى الراحله على يد والدهم، ونجاتها من محاولة قتلها هي الأخري والتي كانت تعتبرهم بمثابة ابنائها..

نجاة الزوجة من الموت

عقب نجاتها من محاوله التخلص منها على يد زوجها عصام العزباوي وجهت نجوى زيادي زوجة الاب التي مجت من محاولة قتلها على يد زوجها، كلمات المؤثره الى الاطفال الثلاثه ابناء زوجها الذين كانت تعتبرهم ابنائها قائله “ ولادي الصغيرين عصافير في الجنه وجوزي عند ربنا هو اللي بيحاسب اللهم اربط على قلبي وصبرني”

حيث نجت “ الزيادى” من محاوله التخلص منها باعجوبه وتمكن الفريق الطبي من مستشفى الطوارئ من انقاذها حيث غادرت المستشفى في حاله صحيه جيده وقامت بكتابه منشور على صفحتها عبر الفيس بوك "

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اني اسألك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بما انعمت عليا به من شفاء وعافيه ؛ كل اخواتي في الله اللي كانو بيدعولي وبيطمنو عليا الحمد لله ربنا أنعم عليا وخرجت من المستشفى وفي بيتي في وسط اهلي جزاكم الله خيرا ولا يريكم في احبابكم مكروه ، ولادي الصغيرين عصافير في الجنه وجوزي عند ربنا هو اللي بيحاسب اللهم أربط علي قلبي وصبرني"

وكانت" الزيادي "تمر بازمه صحيه شديده عقب طعنها عده طعنات على يد زوجها الذي قام بالتخلص من ابناء الثلاثه من زوجته الأولى خنقا بنبروه التابعه لمحافظه الدقهليه واثارت هذه القضيه الرأى العام وتساؤلات عن الاسباب الحقيقيه التي ادت الى قيام للتخلص من ابنائه الذين احبهم وعشقهم بصوره كبيره ولكن في النهايه قام بالتخلص منهم وايضا من زوجته التي يحبها ولكن القدر كان رحيما لها وانقذها لتبقى على قيد الحياةد