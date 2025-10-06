قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
في الذكرى 52 لنصر أكتوبر.. ملحمة البناء تتواصل في سيناء
حماس تشدد على إطلاق سراح ستة من كبار الأسرى وانسحاب الدبابات| وخبير: الخطة تضمن جدولا زمنيا واضحا
تحقيقات وملفات

بكلمات مؤثرة.. الزوجة الناجية تنعى الأطفال الثلاثة ضحايا والدهم بالدقهلية

همت الحسينى

بكلمات مؤثرة نعت الأم المكلومة موت أولاد زوجها الثلاثة من زوجته الاولى الراحله على يد والدهم، ونجاتها من محاولة قتلها هي الأخري والتي كانت تعتبرهم بمثابة ابنائها..

 نجاة الزوجة من الموت

عقب  نجاتها من محاوله التخلص منها على يد زوجها عصام العزباوي وجهت نجوى زيادي زوجة الاب التي مجت من محاولة قتلها على يد زوجها، كلمات المؤثره الى الاطفال الثلاثه ابناء زوجها الذين كانت تعتبرهم ابنائها قائله “ ولادي الصغيرين عصافير في الجنه وجوزي عند ربنا هو اللي بيحاسب اللهم اربط على قلبي وصبرني”

 حيث نجت “ الزيادى” من محاوله التخلص منها باعجوبه وتمكن الفريق الطبي من مستشفى الطوارئ من انقاذها حيث غادرت المستشفى في حاله صحيه جيده وقامت بكتابه منشور على صفحتها عبر الفيس بوك " 
اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اني اسألك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بما انعمت عليا به من شفاء وعافيه ؛ كل اخواتي في الله اللي كانو بيدعولي وبيطمنو عليا الحمد لله ربنا أنعم عليا وخرجت من المستشفى وفي بيتي في وسط اهلي  جزاكم الله خيرا ولا يريكم في احبابكم مكروه ، ولادي الصغيرين عصافير في الجنه وجوزي عند ربنا هو اللي بيحاسب  اللهم أربط علي قلبي وصبرني"

وكانت" الزيادي "تمر بازمه صحيه شديده عقب طعنها عده طعنات على يد زوجها الذي قام بالتخلص من ابناء الثلاثه  من زوجته الأولى خنقا بنبروه التابعه لمحافظه الدقهليه واثارت هذه القضيه الرأى  العام  وتساؤلات عن  الاسباب الحقيقيه التي ادت الى قيام للتخلص من ابنائه الذين احبهم وعشقهم بصوره كبيره ولكن في النهايه قام بالتخلص منهم وايضا من زوجته التي يحبها ولكن القدر كان رحيما لها وانقذها لتبقى على قيد الحياةد

الدقهلية محافظة نبروه الزيادى

