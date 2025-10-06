قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تموين الدقهلية: 570 حملة رقابية على المخابز والأسواق خلال سبتمبر الماضى

أ ش أ

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية ، تنفيذ 570 حملة رقابية على المخابز والأسواق خلال شهر سبتمبر الماضي ، على مستوى جميع الإدارات التموينية ، والتي أسفرت عن ضبط 2924 مخالفة متنوعة منها 2157 مخالفة بمجال المخابز و736 مخالفة بمجال الأسواق و 31 مخالفة بمحطات الوقود والبترول ، كما تم ضبط مئات الأطنان من السلع غير الصالحة وكميات كبيرة من المواد البترولية والزيوت، ما يعكس حجم العمل والرقابة المشددة التي تُمارس يوميًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه.


وذكر بيان صادر عن المديرية اليوم، الاثنين، أنه فى مجال الرقابة على المخابز تم المرور على 1818 مخبزًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وبلغت قيمة الغرامات المستحقة عن المخالفات أكثر من 11 مليون جنيه، فضلًا عن متابعة مديونيات تراكمية تجاوزت 31 مليون جنيه منذ عام 2017، ما يعكس قوة الرقابة المالية والإدارية على المنظومة التموينية.


وأشار البيان إلى أن الحملات تضمنت التأكد من التزام المخابز بالمواصفات والجودة، وقد أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، بما يعكس جدية الأجهزة الرقابية في التصدي لأي تجاوزات تمس حق المواطن في رغيف خبز آمن وجودة مضمونة.


كما كثفت المديرية جهودها في متابعة المنظومة البترولية، حيث شملت الحملات المرور على 231 محطة وقود، و153 مستودع بوتاجاز، و3 محطات تعبئة، و16 محطة غاز طبيعي لضمان وصول المواد للمواطنين دون تلاعب .. وأسفرت هذه الحملات عن ٣١ مخالفة تموينية متنوعة و ضبط نحو 1200 لتر مواد بترولية و 14 طن مازوت و73 أسطوانة بوتاجاز قبل تسريبها أو بيعها بطرق غير مشروعة.


كذلك شهدت الأسواق تكثيفًا غير مسبوق للحملات الرقابية، وأسفرت عن 736 مخالفة متنوعة منها ضبط ١٧ ونصف طن لحوم ومنتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ضبط ٥٨٦٩ علبة سجائر تم بيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي أو من مصادر غير موثوقة و ٢٥ ألفا و ٢٢٧ علبة أدوية بدون ترخيص و ١٢ طن ملح بدون فواتير.


وتابع البيان أن الحملات الرقابية تضمنت أيضا المرور على 13 منفذًا للتأكد من توافر السلع، وأسفرت عن تحرير 10 مخالفات جديدة ضد غير الملتزمين، ما يؤكد قوة الرقابة في حماية صحة وسلامة المواطنين.
 

