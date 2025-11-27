قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجاة الصغيرة .. صور لافتة لـ قيثارة الغناء العربي | والمكالمة المثيرة لـ لا تكذبي

الفنانة نجاة الصغيرة في العاصمة الجديدة
الفنانة نجاة الصغيرة في العاصمة الجديدة
محمد شحتة

زارت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، العاصمة الجديدة، في ظهور لافت لها بعد غياب طويل عن الكاميرات، وشملت هذه الزيارة، جولة داخل دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون، ومقر الهيئة الوطنية للإعلام.

وزارت الفنانة نجاة الصغيرة، قيثارة الغناء العربي المسرح الكبير بمدينة الثقافة والفنون بحضور المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة ، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء دكتور أسامة عبد العزيز مدير مدينة الثقافة والفنون  .

وعقب زيارتها مدينة الثقافة والفنون زارت الفنانة نجاة الصغيرة مقر الهيئة الوطنية للإعلام بالعاصمة الجديدة، وكان في استقبالها الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة.

أحدث ظهور للفنانة نجاة الصغيرة

وكان أحدث ظهور للفنانة نجاة الصغيرة، في يناير من عام 2024، حيث ظهرت برفقة المخرج هاني لاشين، في المملكة العربية السعودية.

وخلال هذا الظهور، تم تكريم نجاة الصغيرة في حفل joy aword.

قصة حب نجاة الصغيرة وكامل الشناوي

كتب كامل الشناوي، أعذب الكلمات وتغنى بقصائده أكبر نجوم زمن الفن الجميل كالعندليب عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ونجاة الصغيرة التي عاش قصة حب شهيرة معها، ورغم عدم مبادلتها له نفس الشعور إلا أنه ظل مخلصا لها حتى وفاته.

ظهور الفناناة نجاة في السعودية

بطلة قصة حبه الفنانة نجاة الصغيرة التي ساهم بشكل كبير في شهرتها وقدم لها أجمل القصائد التي أظهرت جمال ونعومة صوتها هو وشقيقه الشاعر الراحل مأمون الشناوي ولكنها لم تعبأ بتلك المشاعر.

وكشف مصطفى أمين في كتابه "شخصيات لا تنسى"، عن قصة الأغنية الأشهر فقال: "لا تكذبي" التي غناها الموسيقار عبد الوهاب وحليم ونجحت نجاحا كبيرا بصوت نجاة الصغيرة، وكتبها كامل الشناوي من واقع قصة حبه لها وكان يعاتب فيها حبيبته"، موضحا: «هذه القصيدة كتبت في غرفة مكتبي بشقتي في الزمالك، وهي قصيدة ليس فيها مبالغة أو خيال، وكان كامل الشناوي ينظمها وهو يبكي، كانت دموعه تختلط بالكلمات فتطمسها، وبعد أن انتهى من نظمها قال إنه يريد أن يقرأ القصيدة على المطربة بالتليفون».

ظهور الفناناة نجاة في السعودية

وأضاف أمين: «اتصل كامل الشناوي بالفعل بنجاة الصغيرة، وبدأ يلقي القصيدة بصوت منتحب خافت تتخلله الزفرات والعبرات والتنهدات والآهات، وكانت المطربة صامتة لا تقول شيئا ولا تعلق ولا تقاطع ولا تعترض، وبعد أن انتهى من إلقاء القصيدة قالت المطربة: كويسة قوي تنفع أغنية لازم أغنيها».

زيجات نجاة الصغيرة

وتزوجت نجاة الصغيرة مرتين الأولى من كمال منسي وأضاف لها بقوة حيث كان شديد الإيمان بموهبتها وجعلها تلتقي بكبار المؤلفين والملحنين، ولكن تحولت قصة حبهما إلى علاقة عداء انتهت بالمحاكم نجحت نجاة في الطلاق منه بعد أن انجبت منه ابنها الوحيد وليد.

وتزوجت نجاة الصغيرة مرة ثانية وأخيرة من المخرج حسام الدين مصطفى ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلًا وقررت بعد ذلك أن تتفرغ للفن وابنها.

نجاة الصغيرة العاصمة الإدارية دار الأوبرا مدينة الثقافة والفنون زيجات نجاة الصغيرة قصة حب نجاة الصغيرة كامل الشناوي

