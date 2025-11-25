قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
إنجي كيوان تشارك ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في مسلسل "وننسى اللي كان"

إنجي كيوان
إنجي كيوان
تشارك إنجي كيوان في السباق الرمضاني القادم مع النجمين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي من خلال مسلسل وننسى اللي كان وذلك للعام الثاني على التوالي بعد تعاونها معهما في مسلسل وتقابل حبيب في رمضان الماضي.


مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري، وتشارك إنجي كيوان في بطولته أيضاً مع خالد سرحان ومنة فضالي ومحمد لطفي، ومن المقرر عرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني (2026) على قنوات إم بي سي.
وفي السباق الرمضاني الماضي (2025) كانت كيوان قد شاركت النجمين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في بطولة المسلسل الاجتماعي الرومانسي وتقابل حبيب، بالتزامن مع مشاركتها في بطولة مسلسل سيد الناس مع النجوم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، وخالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي، الذي شارك في التأليف مع خالد صلاح.
وعلى المستوى السينمائي، كانت إنجي كيوان قد بدأت مشوارها بانطلاقة عالمية، بشخصية الشرطية الإيطالية فلانتينا روسي، من خلال فيلم الأكشن والجريمة الأمريكي/الإيطالي Paradox Effect، الذي فاز بجوائز عالمية في 2023، وشاركت إنجي في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم العالميين، من بينهم هارفي كيتل، أولجا كوريلينكو وأوليفر تريفينا. لتشارك بعدها في الفيلم المصري في القلب، بطولة خالد سليم، ونسرين طافش.

إنجي كيوان ياسمين عبد العزيز كريم فهمي

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

طوابير كثيفة من الشباب أمام لجان قصر النيل قبل إغلاق باب الاقتراع

استمرار توافد الناخبين بانتخابات النواب بمصر القديمه والمنيل.. صور

شريف فتحي يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

