الناجية الوحيدة من جريمة نبروه: كنت أعيش في صراع دائم مع زوجي وقررت الابتعاد

كشفت نجوى الزيادي، الناجية الوحيدة من جريمة نبروه في أول ظهور إعلامي لها بعد الحادث المأساوي، عن تفاصيل جديدة حول حياتها الزوجية والعلاقة التي كانت تربطها بزوجها قبل وقوع الجريمة.

وخلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، قالت نجوى إنها كانت تعيش في صراع دائم مع زوجها، موضحة أنه كان يضغط عليها باستمرار سواء في شؤون الحياة الزوجية أو في تربية الأبناء. وأضافت: «كنت خلاص زهقت من حياته، كل يوم نفس المشهد، وكل شوية يزعق ويضغط عليا».

وأشارت إلى أنها كانت تحاول تهدئة الأجواء في كل مرة، لكن الأمور كانت تتكرر بشكل مرهق، حتى قررت في أحد الأيام الابتعاد لالتقاط أنفاسها، قائلة: «دخلت الأوضة وقفلت الباب بالترباس عشان أهدى، لكنه كسر الباب ودخل بالعافية».

وتابعت نجوى أنها وصلت إلى مرحلة الإرهاق النفسي الكامل بسبب تصرفاته، وأخبرته بوضوح أن العلاقة بينهما انتهت، قائلة: «قلت له خلاص، ماعادش في حاجة، أنت فشلت كزوج، بس ممكن تبقى أب كويس لولادك».

وأضافت أنها قررت إنهاء العلاقة نهائيًا بعد تلك المشادة، موضحة أنه رغم محاولاته للاعتذار وإصلاح الأمور، لم تعد تملك القدرة على التحمل، وقالت: «أنا خلاص، ماعادش عندي طاقة أستحملك، خلينا نحب بعض من بعيد، مش لازم نعيش مع بعض، كل واحد يروح لحاله».

واختتمت حديثها متأثرة، مؤكدة أنها كانت تبحث فقط عن الهدوء والأمان، بعد سنوات من الضغوط والتعب النفسي الذي أنهكها تمامًا.