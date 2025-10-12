في ظل التعنت الإثيوبي.. عمرو أديب: قضية المياه بالنسبة لمصر لها أهمية قصوى

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن قضية المياه بالنسبة لمصر لها اهمية قصوى خاصة أن النظام الإثيوبي ينوي بناء سدود جديدة، وهو لا يحتاج إلى هذا الكم الهائل من المياه، ولكن مصر في حاجة إلى حصتها كاملة من المياه.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن قضية السد الإثيوبي أصعب من قضية غزة، مؤكدا أنه أنا كمصري قضية المياه لها أهمية في المقام الأول.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه لأول مرة منذ فترة طويلة يتم فتح المعابر، ويتم دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معلقا “العالم كله يستند على مصر، ومصر لم تتأخر في إرسال تلك المساعدات”.