بشأن سد النهضة.. عمرو أديب يطالب بالضغط على إثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة يطالب فيها الضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وقال أديب، عبر حسابه بمنصة «إكس»، : "هذا هو الوقت المناسب للضغط على إثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم يقينا الجفاف أو الفيضان. أنت الآن متصل بالشرعية الدولية والقوة الوحيدة في العالم".



وأضاف: "ضع تصورك، ركز مع خبراءك وخارجيتك، اخرج الاتفاق القديم من الأدراج، فرصة ذهبية فعلا، والأمر يستدعى كل الجهد، عن المياه نتحدث".



من ناحية أخرى أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن نجاح مفاوضات شرم الشيخ يعكس بوضوح قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدارة الأزمات المعقدة في الشرق الأوسط.

الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي

قال الرئيس السيسى، خلال كلمته اليوم بأسبوع القاهرة للمياه، إنه مرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبى، وثبت بالدليل الفعلى؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد.

وزير الخارجية: لن نسمح بالإضرار بالشعب المصري وأمنه المائي ومصالحه الحيوية

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن قضايا المياه أصبحت حاضرة بقوة في النقاشات السياسية.

الرئيس السيسي: إدارة إثيوبيا غير المنضبطة للسد أضرت بدولتي المصب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “تعلن مصر رفضها القاطع لأية إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل تهدد مصالح دول الحوض، فالتنمية ليست امتيازا بدولة بعينها”.