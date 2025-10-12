قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول.. أسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

خبير علاقات دولية: مصر تثبت ريادتها في قيادة جهود السلام بالشرق الأوسط

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن نجاح مفاوضات شرم الشيخ يعكس بوضوح قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدارة الأزمات المعقدة في الشرق الأوسط.

الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي

قال الرئيس السيسى، خلال كلمته اليوم بأسبوع القاهرة للمياه، إنه مرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبى، وثبت بالدليل الفعلى؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد.

وزير الخارجية: لن نسمح بالإضرار بالشعب المصري وأمنه المائي ومصالحه الحيوية

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن قضايا المياه أصبحت حاضرة بقوة في النقاشات السياسية.

الرئيس السيسي: إدارة إثيوبيا غير المنضبطة للسد أضرت بدولتي المصب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “تعلن مصر رفضها القاطع لأية إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل تهدد مصالح دول الحوض، فالتنمية ليست امتيازا بدولة بعينها”.

عبور أكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح وفقا لاتفاق شرم الشيخ

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح البري، إن المشهد أمام المعبر يشهد ازدحاماً غير مسبوق لشاحنات المساعدات المصرية.

الرئيس السيسي: المياه هي قضية وجودية لمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تواجه تحديات جثيمة فى ملف المياه، حيث أنها قضية وجودية تعتمد بنسبة تفوق 98% على مصدر واحدة ينبع من خارج الحدود وهو نهر النيل.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.

سفارة قطر : سيتم نقل المتوفين في حادث طريق شرم الشيخ إلى الدوحة اليوم

وجهت سفارة قطر في مصر الشكر للسلطات المصرية على تعاونها واهتمامها بمتابعة حادث شرم الشيخ وتقديم التسهيلات اللازمة.

العيار يكسر الـ 6000.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

الرئيس السيسي السيسي الذهب الدولار قطاع غزة شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

ترشيحاتنا

برج إيفل

حقيقة هدم برج إيفل عام 2026.. شائعة انطلقت من مقال ساخر

الانزلاق الغضروفي

ألم الظهر ليس دائمًا إجهادًا.. تعرفي إلى الانزلاق الغضروفي وأسبابه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامات شائعة للعقم لدى النساء.. نظام غذائي لحماية الدماغ والوقاية من الزهايمر

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

المزيد