أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول.. أسعار الذهب اليوم

خبير علاقات دولية: مصر تثبت ريادتها في قيادة جهود السلام بالشرق الأوسط

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن نجاح مفاوضات شرم الشيخ يعكس بوضوح قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدارة الأزمات المعقدة في الشرق الأوسط.

الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي

قال الرئيس السيسى، خلال كلمته اليوم بأسبوع القاهرة للمياه، إنه مرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبى، وثبت بالدليل الفعلى؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد.

وزير الخارجية: لن نسمح بالإضرار بالشعب المصري وأمنه المائي ومصالحه الحيوية

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن قضايا المياه أصبحت حاضرة بقوة في النقاشات السياسية.

الرئيس السيسي: إدارة إثيوبيا غير المنضبطة للسد أضرت بدولتي المصب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “تعلن مصر رفضها القاطع لأية إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل تهدد مصالح دول الحوض، فالتنمية ليست امتيازا بدولة بعينها”.

عبور أكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح وفقا لاتفاق شرم الشيخ

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح البري، إن المشهد أمام المعبر يشهد ازدحاماً غير مسبوق لشاحنات المساعدات المصرية.

الرئيس السيسي: المياه هي قضية وجودية لمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تواجه تحديات جثيمة فى ملف المياه، حيث أنها قضية وجودية تعتمد بنسبة تفوق 98% على مصدر واحدة ينبع من خارج الحدود وهو نهر النيل.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.

سفارة قطر : سيتم نقل المتوفين في حادث طريق شرم الشيخ إلى الدوحة اليوم

وجهت سفارة قطر في مصر الشكر للسلطات المصرية على تعاونها واهتمامها بمتابعة حادث شرم الشيخ وتقديم التسهيلات اللازمة.

العيار يكسر الـ 6000.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.