الرئيس السيسي: إدارة إثيوبيا غير المنضبطة للسد أضرت بدولتي المصب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “تعلن مصر رفضها القاطع لأية إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل تهدد مصالح دول الحوض، فالتنمية ليست امتيازا بدولة بعينها”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم: “لقد أنتهجت مصر على مدار 14 عاما من التفاوض مع الجانب الإثيوبي مسارا دبلوماسيا نزيها أتسم بالحكمة والرزانة والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الجميع، حيث قدمت مصر خلال هذه السنوات العديد من البدائل الفنية التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، إلا أن هذه الجهود قوبلت بتعند لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية، فضلا عن مزاعم باطلة بالسيادة على نهر النيل”.

وتابع الرئيس السيسي: “مرت أيام قليلة على بدء تدشين السد الإثيوبي وثبت صحة مطالبتنا بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لتشغيل هذا السد، وتسببت إثيوبيا من خلال إدراتها غير المنضبطة من السد أضرت بدولتي المصب، ما يحكم على المجتمع الدولي بصفة عامة مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية”.

وأشار: “الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لكل الدولة المتشاطئة”.

