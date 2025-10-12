الرئيس السيسي: حماية المياه أصبحت قضية مصيرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أرض الكنانة وأرض النهر الخالد الذي يربط ماضينا بحاضرنا ومستقبل أجيالنا، متابعا: أسبوع القاهرة الثامن للمياه أصبح منارة فكرية ومركزا عالميا الحوار.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته، أن حماية المياه أصبحت قضية مصيرية، لأنها سر الحياة وأصل الوجود، ويعقد هذا الحدث تحت شعار الحلول المبتكرة، للصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية.

ولفت إلى أن قضية المياه لم تعد شأنا محليا أو إقليميا فحسب بل قضية عالمية تطلب تكثيف التعاون الدولي الجهود لهذا المورد الوجودي.