تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه

انطلقت منذ قليل، فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والرئيس التنفيذي لإسبوع القاهرة للمياه، بشأن موقف الاستعدادات النهائية لعقد “إسبوع القاهرة الثامن للمياه” والمقرر انعقاده خلال الفترة (١٢ – ١٦) أكتوبر ٢٠٢٥.

وصرح الدكتور سويلم، بأن أسبوع القاهرة للمياه بات منصة علمية وحوارية رائدة تجمع المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميًا .

كما أكد على مواصلة العمل لتيسير جميع الإجراءات التنظيمية والتسجيل، بما يضمن سهولة مشاركة الأفراد والمنظمات الإقليمية والدولية في مختلف فعاليات الأسبوع، بما يسهم في دعم تبادل المعرفة وتطوير مستوى الأبحاث العلمية، فضلًا عن تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات في المعرض المصاحب للإسبوع لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال المياه .