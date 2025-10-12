قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه
بعد ظهور تمساح في الشارع.. كيف يحظر القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟
وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة فيركو للصحة العامة في ألمانيا
البث الإسرائيلية: منسق شؤون المحتجزين أبلغ العائلات بأن عملية الإفراج عن ذويهم ستبدأ صباح الغد
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
عبور أكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح وفقا لاتفاق شرم الشيخ
تبادل إطلاق نار بين أفغانستان وباكستان.. وطالبان تزعم: سيطرنا على مواقع على الحدود
إذاعة جيش الاحتلال: حماس تعمل على تجميع المحتجزين في مكان واحد
ارتفاع جديد في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
من الصباحية.. أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها مع إلهام شاهين
بعد دونالد ترامب.. 4 رؤساء يحلمون بالحصول على جائزة نوبل للسلام
نشر مقاطع فيديو خادشة.. كروان إسكندرية يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
توك شو

عبور أكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح وفقا لاتفاق شرم الشيخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح البري، إن المشهد أمام المعبر يشهد ازدحاماً غير مسبوق لشاحنات المساعدات المصرية، في مشهد يعبر عن حجم الجهد الإنساني الهائل الذي تقوم به الدولة المصرية، موضحا أن أعداد السيارات المتكدسة في الساحة أمام المعبر لم تُرَ بهذا الشكل من قبل، مؤكداً أن الكميات الضخمة من المساعدات تأتي استعداداً لمرحلة جديدة من الدعم الإنساني لقطاع غزة.


وأضاف الغنام، أن المعلومات الواردة تشير إلى عبور ما يزيد على 400 شاحنة خلال اليوم، مقارنة بـ80 شاحنة فقط في أقصى الحالات السابقة، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعكس التطبيق العملي للاتفاقية التي وُقعت مؤخراً في شرم الشيخ، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً بعد أن كان الاحتلال يسمح بعدد محدود من الشاحنات يومياً لا يتجاوز 10 شاحنات، بينما تتحدث المبادرة الأمريكية عن وصول الأعداد إلى ما يقرب من 600 شاحنة.

استنفار شامل في العريش استعداداً للساعات المقبلة
وتابع مراسل «إكسترا نيوز» أن مدينة العريش تشهد حالة من الاستنفار الكامل في الميناء والمطار والمنطقة اللوجستية، استعداداً لدفع أكبر عدد ممكن من الشاحنات خلال الساعات المقبلة، موضحاً أن هناك شاحنات من عدة دول في طريقها إلى سيناء، مشيرا إلى استعدادات لدخول المعدات الثقيلة لتعبيد الطرق داخل القطاع بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية.

توقعات بفتح معبر رفح لعبور الأفراد قريباً
وأوضح «الغنام» أن هناك مؤشرات قوية على فتح معبر رفح خلال يومين لعبور الأفراد، ما سيسمح بعودة الفلسطينيين العالقين في مصر، ويمثل تطوراً نوعياً جديداً في المشهد الإنساني، مشددا على أن هذا الفتح سيسمح بعودة المنظمات الدولية الفاعلة، كبرنامج الغذاء العالمي والأطباء الدوليين، لاستئناف دورهم الإنساني في قطاع غزة.

معبر رفح المساعدات المساعدات المصرية قطاع غزة غزة

