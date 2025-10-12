عبور أكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح وفقا لاتفاق شرم الشيخ

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح البري، إن المشهد أمام المعبر يشهد ازدحاماً غير مسبوق لشاحنات المساعدات المصرية، في مشهد يعبر عن حجم الجهد الإنساني الهائل الذي تقوم به الدولة المصرية، موضحا أن أعداد السيارات المتكدسة في الساحة أمام المعبر لم تُرَ بهذا الشكل من قبل، مؤكداً أن الكميات الضخمة من المساعدات تأتي استعداداً لمرحلة جديدة من الدعم الإنساني لقطاع غزة.



وأضاف الغنام، أن المعلومات الواردة تشير إلى عبور ما يزيد على 400 شاحنة خلال اليوم، مقارنة بـ80 شاحنة فقط في أقصى الحالات السابقة، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعكس التطبيق العملي للاتفاقية التي وُقعت مؤخراً في شرم الشيخ، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً بعد أن كان الاحتلال يسمح بعدد محدود من الشاحنات يومياً لا يتجاوز 10 شاحنات، بينما تتحدث المبادرة الأمريكية عن وصول الأعداد إلى ما يقرب من 600 شاحنة.

استنفار شامل في العريش استعداداً للساعات المقبلة

وتابع مراسل «إكسترا نيوز» أن مدينة العريش تشهد حالة من الاستنفار الكامل في الميناء والمطار والمنطقة اللوجستية، استعداداً لدفع أكبر عدد ممكن من الشاحنات خلال الساعات المقبلة، موضحاً أن هناك شاحنات من عدة دول في طريقها إلى سيناء، مشيرا إلى استعدادات لدخول المعدات الثقيلة لتعبيد الطرق داخل القطاع بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية.

توقعات بفتح معبر رفح لعبور الأفراد قريباً

وأوضح «الغنام» أن هناك مؤشرات قوية على فتح معبر رفح خلال يومين لعبور الأفراد، ما سيسمح بعودة الفلسطينيين العالقين في مصر، ويمثل تطوراً نوعياً جديداً في المشهد الإنساني، مشددا على أن هذا الفتح سيسمح بعودة المنظمات الدولية الفاعلة، كبرنامج الغذاء العالمي والأطباء الدوليين، لاستئناف دورهم الإنساني في قطاع غزة.