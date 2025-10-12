خبير علاقات دولية: مصر تثبت ريادتها في قيادة جهود السلام بالشرق الأوسط

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن نجاح مفاوضات شرم الشيخ يعكس بوضوح قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدارة الأزمات المعقدة في الشرق الأوسط.

وقال البرديسي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن هذا النجاح يمثل إعادة تأكيد للدور المصري المحوري في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأوضح أن التحرك المصري اتسم بالشمولية والتوازن، حيث لم يقتصر على المسار السياسي فقط، بل شمل أيضًا جهودًا إنسانية مكثفة لتأمين وصول المساعدات والإمدادات الأساسية إلى الشعب الفلسطيني، في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.

وأضاف أن هذا النهج يعكس رؤية القيادة المصرية التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتعمل على الجمع بين المبادرة السياسية والموقف الإنساني، بما يعزز من مكانة مصر كقوة إقليمية مسؤولة تتعامل بحكمة وفاعلية مع الأزمات.