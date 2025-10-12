وزير الخارجية: مصر تعمل دائما من أجل صنع ونشر السلام

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر أرض السلام التي تستضيف غدا مؤتمرا وقمة عالمية لتحقيق السلام وإنهاء فصل من الدمار والخراب في قطاع غزة، القمة يستضيفها الرئيس السيسي بحضور أكثر من 20 قائدا يتقدمهم الرئيس الأمريكي.

واضاف خلال كلمته في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه أن مصر تعمل دائما من أجل صنع السلام، وهي التي قادت الطريق في هذه المنطقة نحو السلام من خلال الزيارة التاريخية للرئيس محمد السادات لمدينة القدس.

ولفت إلى أن قضايا المياه أصبحت حاضرة بقوة في النقاشات السياسية، متابعا: قضايا المياه ترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا السلام، كما ترتبط بقدرة الدول على الوفاء بحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مصر تولي الأولوية للبحث والتطوير في مختلف ابعاد قضايا المياه، فنحن نعيش تحت خط الفقر المائي، ومصر دولة حباها الله بنهر النيل، ولا تملك أي دول قدرة منع أو تعرقل وصول المياه إلى دول المصب.