الرئيس السيسي: حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنا محليا أو إقليميا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنا محليا أو إقليميا.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه: "قضية المياه قضية عالمية تتطلب تكثيف التعاون الدولي"، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات متعددة تتعلق بتزايد الطلب على المياه وشح الموارد.

وتابع الرئيس السيسي: “مرت أيام قليلة على بدء تدشين السد الإثيوبي وثبت صحة مطالبتنا بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لتشغيل هذا السد، وتسببت إثيوبيا من خلال إدراتها غير المنضبطة من السد أضرت بدولتي المصب، ما يحكم على المجتمع الدولي بصفة عامة مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية”.