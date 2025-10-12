قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النيابات والمحاكم: قمة شرم الشيخ خطوة تاريخية تعكس قوة ومكانة مصر

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
الديب أبوعلي

قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن قمة شرم الشيخ المقرر عقدها يوم الإثنين 13 أكتوبر، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب أكثر من 20 زعيمًا وقائدًا دوليًا، تمثل لحظة فارقة في تاريخ المنطقة، ومحطة حاسمة لإنهاء العدوان على قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، برعاية مصرية كاملة.

وأكد عبدالباقي خلال تصريحات صحفية، أن استضافة مصر لهذه القمة الرفيعة المستوى تعكس الثقة الدولية الراسخة في الدور المصري المحوري، باعتبارها الدولة الوحيدة القادرة على فرض معادلات السلام من منطلق القوة والسيادة الوطنية المستقلة، وليس من موقع الانحياز أو الضغط الخارجي.

وأضاف أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية كان وما يزال ثابتًا، يقوم على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورًا، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وفتح مسارات الحل السياسي العادل والشامل، مشددًا على أن القاهرة لم ولن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه فلسطين، وهي اليوم تعود لتقود الجهود الإقليمية والدولية عبر قمة شرم الشيخ.

وأشار عبدالباقي إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير من القادة، وفي مقدمتهم ترامب، يعكس إدراكًا عالميًا لأهمية الدور المصري في إدارة وحل الصراعات المعقدة في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تتحرك بثقة في ملفات السلام، وتثبت أنها الضامن الوحيد لأي تسوية حقيقية في المنطقة.

وأوضح رئيس النقابة، أن ما يشهده قطاع غزة من مآسٍ إنسانية لا يمكن السكوت عليه، ومصر هي الوحيدة التي فتحت معابرها وقدّمت المساعدات ووفرت التهدئة، واليوم، من شرم الشيخ، قد تكون بداية نهاية الحرب وبداية مرحلة جديدة من التهدئة والبناء، بفضل الجهود المصرية الصادقة.

واختتم عبدالباقي تصريحه قائلًا: نحن في النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم نعلن دعمنا الكامل لجهود الدولة المصرية في قيادة هذه المبادرة التاريخية، ونفخر بانتمائنا لدولة باتت عنوانًا للاستقرار والسلام في عالم تتزايد فيه الصراعات. إن مصر اليوم لا تصنع السلام فحسب، بل تفرضه بوعي، وبقوة، وبقيادة تعرف متى تتكلم، ومتى تحسم".

