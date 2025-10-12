المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في أسبوع القاهرة للمياه تعكس رؤية مصر الرائدة في إدارة الموارد المائية

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه جاءت معبرة عن رؤية مصر المتوازنة والرائدة في إدارة الموارد المائية، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم في ظل التغيرات المناخية وازدياد الطلب على المياه.

وأضاف الحزب في بيان له أن الرئيس السيسي وضع من خلال كلمته خريطة طريق واضحة للتعاون الإقليمي والدولي من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تسعى دائمًا إلى الحلول العادلة التي تضمن حق الشعوب في الحياة والتنمية دون الإضرار بمصالح أي طرف.

وثمن حزب المؤتمر تأكيد الرئيس على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في مجالات المياه والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن تلك الرسائل تعكس مكانة مصر العالمية كدولة محورية تسعى للحفاظ على حقوقها المائية، وفي الوقت نفسه تدعم التعاون والبناء المشترك بين دول العالم.

وأضاف «صميدة » أن ما تحقق في السنوات الأخيرة من مشروعات قومية غير مسبوقة في مجال المياه والري، ومنها إنشاء محطات المعالجة والتحلية العملاقة وتبطين الترع وتطوير منظومة الري الحديث، هو ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس السيسي نحو بناء بنية تحتية مائية قوية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في موارد آمنة ومستدامة.