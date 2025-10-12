قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري: ننفذ إزالة شاملة لأي تعديات على نهر النيل
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي
الصحة تنهي إجراءات خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي
انطلاق البرنامج التدريبي القراءة التأسيسية القرآنية بمعاهد الأزهر الشريف
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة
تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة
وزير الخارجية:نرفض اتخاذ أىة إجراءات أحادية بشأن ملف المياه
توك شو

الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاجر ابراهيم

قال الرئيس السيسى، خلال كلمته اليوم بأسبوع القاهرة للمياه، إنه مرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبى، وثبت بالدليل الفعلى؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد، ففى الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا،  من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتى المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتى تم تصريفها، دون أى إخطار أو تنسيق مـع دولتــى المصب، وهو ما يحتم على المجتمع الدولى بصفة عامة، والقارة الأفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتى الجفاف والفيضان، فى إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب، وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتى المصب.

وأضاف:"وإذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أى منها للخطر، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى، أمام النهج غير المسئول الذى تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير، لحماية مصالحها وأمنها المائى.
 

الرئيس السيسى أسبوع القاهرة للمياه السد الإثيوبى إثيوبيا دولتى المصب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

أرشيفية

الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة

بالصور

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

درة
درة
درة

فيديو

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

