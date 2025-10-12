وزير الخارجية: لن نسمح بالإضرار بالشعب المصري وأمنه المائي ومصالحه الحيوية

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن قضايا المياه أصبحت حاضرة بقوة في النقاشات السياسية، متابعا: “قضايا المياه ترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا السلام، كما ترتبط بقدرة الدول على الوفاء بحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه: “مصر تولي الأولوية للبحث والتطوير في مختلف أبعاد قضايا المياه، فنحن نعيش تحت خط الفقر المائي، ومصر دولة حباها الله بنهر النيل، ولا تملك أي دول قدرة منع أو تعرقل وصول المياه إلى دول المصب”.

ولفت إلى أن التعاون هو السبيل الأوحد لمواجهة تحديات ندرة المياه.

واستطرد: “نرفض اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملف المياه”.

وتابع: “لن نسمح بالإضرار بالشعب المصري وأمنه المائي ومصالحه الحيوية”.