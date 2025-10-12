وزير الري: لا مفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة إلا بطرح جديد

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية أنه لن يتم التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة مرة أخرى حتى يكون هناك جديد.

وأوضح أن الرئيس لخص الأزمة وأوضح أن الموقف المصري ثابت ولن يتهاون أحد فى حصة مصر وأمن وأمان المصريين.

وأضاف وزير الري خلال المؤتمر الصحفي فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، يقع ضرر علينا ولازلنا نتعامل مع الضرر ونمنع وصوله للمواطن والسدود ليست الحل الوحيد لتصدير الكهرباء لكن التعنت الاثيوبي واضح.

وتابع هناك عبث فى إدارة السد وكل فيضان له قمه ويهبط والسودان متأقلمة مع ذلك ويحدث فى شهور معروفة وبعد افتتاح السد الاثيوبي تم التعمد في الصرف للاستعراض السياسي وهذا عبث بالأرواح.



صرف كميات المياه الكبيرة في وقت غير مناسب يحدث ضررا أكثر من الجفاف وكل الضرر سوف تدفعه إثيوبيا في يوم من الأيام ونوثق ما يحدث لتعود له الدولة المصرية فيما بعد.