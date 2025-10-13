وائل القباني: عبدالله السعيد يستحق التواجد مع منتخب مصر رغم تقدمه في العمر

أبدى وائل القباني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بسعادته بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026



وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: دعنا نفرح بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كاس العالم ونترك الانتقادات فيما بعد.

واضاف: لم أتفاجأ بمشاركة محمد صبحي اساسياً مع منتخب مصر امام غينيا بيساو وهو حارس مميز ويستحق التواجد اساسياً.

وتابع: وجهة نظري ان عبدالله السعيد يستحق التواجد مع منتخب مصر رغم تقدمه في العمر ولا يوجد افضل منه في مركزه في مصر في الوقت الحالي.

وأردف: تصريحات حسام حسن اختلفت كثيرا بعد توليه قيادة منتخب مصر عكس الماضي وهذا شئ يحسب له

وواصل: احمد الشناوي احسن حارس مرمى في مصر في الوقت الحالي وهذا لا يقلل من إمكانيات محمد الشناوي وعدم انضمامه للمنتخب علامة استفهام.