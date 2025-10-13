قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق الإفراج إلى 1718 بدلا من 1722
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
ترامب: سمحنا بنشر شرطة تابعة لحماس مؤقتا.. ولدينا ضمانات بشأن غزة
بدء تحرك الحافلات والصليب الأحمر لاستقبال الأسرى الفلسطينيين
كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي
عايز أشرب قهوة.. الناجية من مأساة نبروه تكشف كيف استدرجها الجاني لتنفيذ الجريمة
وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وائل القباني: عبدالله السعيد يستحق التواجد مع منتخب مصر رغم تقدمه في العمر

عمر جابر
عمر جابر
رباب الهواري

أبدى وائل القباني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بسعادته بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 
 

وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: دعنا نفرح بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كاس العالم ونترك الانتقادات فيما بعد.
واضاف: لم أتفاجأ بمشاركة محمد صبحي اساسياً مع منتخب مصر امام غينيا بيساو وهو حارس مميز ويستحق التواجد اساسياً.
وتابع: وجهة نظري ان عبدالله السعيد يستحق التواجد مع منتخب مصر رغم تقدمه في العمر ولا يوجد افضل منه في مركزه في مصر في الوقت الحالي.
وأردف: تصريحات حسام حسن اختلفت كثيرا بعد توليه قيادة منتخب مصر عكس الماضي وهذا شئ يحسب له 
وواصل: احمد الشناوي احسن حارس مرمى في مصر في الوقت الحالي وهذا لا يقلل من إمكانيات محمد الشناوي وعدم انضمامه للمنتخب علامة استفهام.

عمر جابر منتخب مصر حسام حسن اخبار الرياضة

وزير النقل

رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

قمة شرم الشيخ للسلام

مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

بالزي الصحفي.. تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

ثائر شريتح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

"شئون الأسرى والمحررين" الفلسطينية لراديو "النيل": بدء تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل خلال ساعات

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

