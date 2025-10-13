فاروق جعفر: هدفنا الوصول إلى كأس العالم ونسعى لإعداد قوي للمرحلة المقبلة

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن الجهاز الفني واللاعبين يعملون بكل جدية من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف الكبير.

وقال جعفر في مداخلة هاتفية خلال برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن المنتخب يستعد بقوة للمباريات القادمة من خلال برنامج إعداد شامل، يهدف إلى رفع مستوى اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مضيفًا أن الجهاز الفني يولي اهتمامًا خاصًا بجميع التفاصيل من أجل الوصول لأفضل جاهزية ممكنة.

وأوضح أن الفترة الحالية تتطلب تضافر الجهود ودعم الجماهير والمؤسسات الرياضية، مؤكدًا أن روح الحماس والإصرار لدى اللاعبين تبشر بمستقبل مشرق لكرة القدم المصرية.

وختم فاروق جعفر حديثه بتوجيه الشكر إلى وزير الرياضة واتحاد الكرة على دعمهم المستمر للمنتخب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل والالتزام من أجل تحقيق طموحات المصريين.