فيريرا يحسم بديل عمر جابر أمام ديكيداها في الكونفدرالية

استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الدفع بالمغربي صلاح الدين مصدق في مركز الظهير الأيمن، خلال مواجهة الفريق المقبلة أمام ديكيداها الصومالي، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن فيريرا قرر الاعتماد على صلاح الدين مصدق في التشكيلة الأساسية، بديلًا لعمر جابر، الذي تأكد غيابه عن اللقاء بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب المغربي الرديف.

وأوضح المصدر أن قرار فيريرا جاء في ظل عدم اقتناعه الفني باللاعب الكيني بارون أوشينج، الوافد الجديد لصفوف الفريق، ما دفعه لمنح الفرصة للمغربي الشاب لإثبات نفسه في مركز الظهير الأيمن.

إصابة تبعد آدم كايد عن الكونفدرالية

كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك عن الموقف النهائي للاعب الفلسطيني آدم كايد من المشاركة في مباراتي الفريق أمام ديكيداها الصومالي في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأكد بشكل رسمي غياب اللاعب عن مواجهة الذهاب المقررة يوم السبت 18 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح مصدر داخل النادي أن كايد يعاني من إصابة قوية في عضلة السمانة، ويخضع في الوقت الحالي لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، مؤكدًا أن اللاعب سيكون خارج حسابات الجهاز الفني في مباراتي الذهاب والعودة أمام بطل الصومال.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة ديكيداها الصومالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق 25 من الشهر نفسه، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الفارس الأبيض لتجاوز أحزان تراجع نتائجه على المستوى المحلي قبل التوقف، والبحث عن الفوز على بطل الصومال ذهابا وإيابا، من أجل التأهل لمرحلة دور المجموعات بالكونفيدرالية.