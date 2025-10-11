موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة ديكيداها الصومالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.



موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

ويواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق 25 من الشهر نفسه، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الفارس الأبيض لتجاوز أحزان تراجع نتائجه على المستوى المحلي قبل التوقف، والبحث عن الفوز على بطل الصومال ذهابا وإيابا، من أجل التأهل لمرحلة دور المجموعات بالكونفيدرالية.



