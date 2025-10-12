قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
تاج فوق رأسي.. صلاح المعداوي يشكر الرئيس السيسي لتعيينه بمجلس الشيوخ
توتر متصاعد.. أفغانستان تعلن مقتـ.ل 58 جنديا باكستانيا وإسلام آباد تتوعد برد قوي
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
الزمالك في وضع حرج.. أزمة إصابات تضرب الأبيض قبل مواجهة ديكيداها

منتصر الرفاعي

في إطار استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يخضع المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري لبرنامج تدريبي خاص تحت إشراف الجهاز الفني، بهدف تجهيزه بالشكل الأمثل قبل اللقاء المرتقب.

ويعاني الثنائي ناصر منسي وعدي الدباغ من إصابات عضلية، ما يجعل فرص لحاقهما بالمباراة الإفريقية ضعيفة للغاية.

ويأمل فيريرا في استعادة جاهزية جميع العناصر المصابة خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز يوم 30 أكتوبر الجاري.

إصابة تبعد آدم كايد عن الكونفدرالية

كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك عن الموقف النهائي للاعب الفلسطيني آدم كايد من المشاركة في مباراتي الفريق أمام ديكيداها الصومالي في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأكد بشكل رسمي غياب اللاعب عن مواجهة الذهاب المقررة يوم السبت 18 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح مصدر داخل النادي أن كايد يعاني من إصابة قوية في عضلة السمانة، ويخضع في الوقت الحالي لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، مؤكدًا أن اللاعب سيكون خارج حسابات الجهاز الفني في مباراتي الذهاب والعودة أمام بطل الصومال.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة ديكيداها الصومالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق 25 من الشهر نفسه، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الفارس الأبيض لتجاوز أحزان تراجع نتائجه على المستوى المحلي قبل التوقف، والبحث عن الفوز على بطل الصومال ذهابا وإيابا، من أجل التأهل لمرحلة دور المجموعات بالكونفيدرالية.

