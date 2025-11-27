قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
ديني

وكيل الأزهر يلتقي نماذج مضيئة من حفظة القرآن بالإسكندرية..ويؤكد: رعاية الموهوبين واجب ورسالة

وكيل الأزهر يلتقي نماذج مضيئة من حفظة القرآن بالإسكندرية
وكيل الأزهر يلتقي نماذج مضيئة من حفظة القرآن بالإسكندرية
عبد الرحمن محمد

التقى د.محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على هامش زيارته لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بعدد من النماذج الملهمة من حفظة كتاب الله – عز وجل – من أصحاب القدرات والمهارات الخاصة، تقديرًا لما حققوه من تميز استثنائي في حفظ القرآن الكريم.

وخلال اللقاء، استمع وكيل الأزهر إلى تلاوات الطلاب المتميزين، من بينهم الطالب زياد عمر من طلاب مكاتب التحفيظ التابعة للأزهر الشريف، والذي يصفه المختصون بـ "متلازمة العبقري" لقدراته الفريدة في الحفظ، إلى جانب الطالبتين إيمان أحمد، والزهراء رجب، من معهد فتيات الشعراوي، اللتين قدّمتا نموذجًا مشرفًا في إتقان كتاب الله وأدائه.

وأعرب وكيل الأزهر عن بالغ إعجابه بما يتمتع به الطلاب من موهبة وإتقان، مؤكدًا أن هذه النماذج المضيئة تبعث الفخر والاعتزاز، وتعكس حرص الأزهر الشريف على اكتشاف الطاقات المبدعة ورعايتها، لاسيما في مجالات حفظ القرآن الكريم وتعلمه.

ووجّه فضيلته الشكر والتقدير لأسر الطلاب ولمحفظيهم على ما يبذلونه من جهد صادق ورعاية متواصلة، مشيرًا إلى أن هذه النماذج لا تُصنع مصادفة، بل هي ثمرة بيئة واعية تُعلي من شأن القرآن وتغرس محبته في نفوس الأبناء.

وأكد وكيل الأزهر أن رعاية حفظة كتاب الله، وخاصة أصحاب القدرات الاستثنائية  ليست مجرد تكريم، بل هي واجب شرعي ورسالة تربوية أصيلة ينهض بها الأزهر عبر مؤسساته ومعاهده ومكاتبه القرآنية المنتشرة في ربوع الجمهورية.

وأكد فضيلته أن الأزهر ماضٍ في دعم المواهب القرآنية، وتوفير البرامج النوعية التي تكشف الطاقات الكامنة لدى الطلاب وتمنحهم الفرصة للتميز، انطلاقًا من إيمان المؤسسة بأن خدمة القرآن الكريم وتخريج جيل يحمل رسالته هي أعظم ما يُقدَّم للأمة.

