أزمة ثقة.. تفاصيل شكوي نجوم الزمالك من مترجم فيريرا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تفاصيل شكاوي عديدة صادرة عن نجوم القلعة البيضاء بحق محمد علاء مترجم البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض.



قال المصدر ذاته أن عدد من لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اشتكوا من محمد علاء محلل الأداء ومترجم البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض.



تابع: أزمة ثقة كبيرة نشبت بين محمد علاء مترجم البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ولاعبي القلعة البيضاء بسبب ترجمته الحرفية التي ينقلها إلي البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول سواء داخل الملعب أو خارجه.



أضاف: نجوم الزمالك توقفوا عن الحديث مع محمد علاء مترجم المدير الفني للقلعة البيضاء لكونه ينقل الكواليس بين اللاعبين للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا وهو ما حدث مع التونسي سيف الدين الجزيري والأنجولي شيكو بانزا وأحمد حمدي وعدد آخر من اللاعبين.

استطرد: محمد علاء مترجم البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك كان سببا في المشادة التي وقعت بين التونسي سيف الدين الجزيري وفيريرا في التدريبات، بعدما أبلغ المدرب بتصرف غير لائق قام به اللاعب أثناء غضبه.



إصابة تبعد آدم كايد عن الكونفدرالية



كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك عن الموقف النهائي للاعب الفلسطيني آدم كايد من المشاركة في مباراتي الفريق أمام ديكيداها الصومالي في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأكد بشكل رسمي غياب اللاعب عن مواجهة الذهاب المقررة يوم السبت 18 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح مصدر داخل النادي أن كايد يعاني من إصابة قوية في عضلة السمانة، ويخضع في الوقت الحالي لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، مؤكدًا أن اللاعب سيكون خارج حسابات الجهاز الفني في مباراتي الذهاب والعودة أمام بطل الصومال.



أزمة مالية طاحنة تهدد النادي



في المقابل، يعيش نادي الزمالك أزمة مالية حادة تهدد استقراره خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من إيقاف جديد للقيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وأكد حسام المندوه، أمين صندوق النادي، أن الزمالك يمر بـ«أزمة مالية طاحنة»، موضحًا أن تصريحاته السابقة بأن «الزمالك بيموت» كانت تهدف إلى توضيح حجم المأزق المالي الذي يعاني منه النادي، خاصة بعد سحب حق الانتفاع بأرض فرع 6 أكتوبر، الذي كان يمثل أحد الحلول المنتظرة لإنعاش خزينة النادي.



تأخر المستحقات وتهديد بفسخ العقود



الأزمة المالية أدت إلى تأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني، ما تسبب في استياء داخل صفوف الفريق، وهدد بعض اللاعبين الأجانب بفسخ عقودهم، مثل المغربي محمود بنتايج، فيما أجبرت الأزمة فريق كرة اليد على الاعتذار عن المشاركة في بطولة إفريقيا.



شكاوى جوميز وجروس تهدد بإيقاف القيد



ووفقا لمصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء، فإن الزمالك يواجه خطر إيقاف القيد خلال 20 يومًا، بسبب عدم سداد المستحقات المالية للمديرين الفنيين السابقين جوزيه جوميز وكريستيان جروس، اللذين تقدما بشكاوى رسمية إلى “فيفا” بعد إخلال الزمالك باتفاقيات التسوية الودية.