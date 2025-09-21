اختبار طبي لـ عمر جابر قبل مواجهة الزمالك و الجونة

يخضع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي قبل مران اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان عمر جابر تعرض لإصابة بإلتواء في كاحل القدم خلال مباراة الإسماعيلي المقبلة الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.