"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير موقف إنساني للاعب عمر جابر نجم الزمالك.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"اثناء التبديل ورغم الإصابة مكتش قادر يدوس علي رجله ناشئ الإسماعيلي طلب منه صورة راح لغاية عنده وأتصور معاه حقيقي والله عمر جابر يمتلك اخلاق عالية وعشان كده الكل يحبه ويحترمه ".

وكان قد قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن عمر جابر سيكون جاهزًا بنسبة كبيرة للمباراة المقبلة، بينما علق على البطاقات الصفراء المتكررة لخوان بيزيرا، مشيرًا إلى أن اللاعب يتعرض للضرب كثيرًا لكنه بحاجة للسيطرة على انفعالاته لتفادي الإيقاف.

أعرب فيريرا عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وأكد فيريرا في المؤتمر الصحفي أن الفريق سيطر على مجريات اللقاء وخلق العديد من الفرص، لكنه شدد على ضرورة التحلي بروح أكبر لحسم المباريات مبكرًا.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة.