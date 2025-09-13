عمر جابر يضيف الهدف الثاني للزمالك في مرمى المصري بالدوري

نجح عمر جابر في تسجيل الهدف الثاني لنادي الزمالك في مرمى النادي المصري البورسعيدي لتصبح النتيجة 2-0 للفارس الأبيض، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر جاب الهدف في الدقيقة 64 من عمر اللقاء بعد تمريرة من خوان بيزيرا ليضعها بوش القدم على يمين حارس مرمى المصري عصام مجلي لتعلن عن تقدم الزمالك بهدفين نظيفين

وسجل عدى الدباغ هدف الزمالك الأول في الدقيقة 30 من انطلاق المباراة بعد إكماله لكرة ارتدت من القائم على خط المرمى لتعلن عن تقدم الزمالك 1-0.

وجاء الشوط الأول حماسي بين الفريقين وسط إضاعة فرص محققة من جانب لاعبي الفريقين لتسجيل الأهداف لكن تألق حراس المرمى وسوء الحظ وراء عدم التسجيل ليخرج الشوط الأول بتلك النتيجة.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج .

حسام عبد المجيد .

محمد إسماعيل .

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

خوان بيزيرا .

عدي الدباغ .

آدم كايد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وصلاح مصدق وبارون أوشينج وأحمد فتوح وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام مجلي.

خط الدفاع:

كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط:

محمد مخلوف - محمود حمادة - احمد علي عامر.

خط الهجوم:

عبدر الحيم دغموم - منذر طمين - صلاح محسن.

البدلاء:

محمود حمدي - أحمد منصور - خالد صبحي - حسن علي- أحمد عيد - أحمد القرموطي - حسين فيصل - عمر الساعي - موجيشا.



