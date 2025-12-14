قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

راديو جامعة قناة السويس ينظم جولة تدريبية لطلاب كورس المذيع المحترف بالإنجليزية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

 نظّم راديو جامعة قناة السويس جولة تدريبية ميدانية داخل استوديوهات إذاعة القناة للفوج الأول من طلاب كورس «المذيع المحترف باللغة الإنجليزية»، وذلك في إطار حرص الراديو على الدمج بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، وإعداد كوادر إعلامية مؤهلة وواعية بطبيعة المهنة ومسؤولياتها، وقادرة على التعامل الاحترافي مع أدوات العمل الإذاعي.

جاء ذلك بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتورة ندى محمد كامل مستشار النشاط الثقافي والإعلامي،  والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب،  والأستاذة مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي والإعلامي.

وتعرّف الطلاب خلال الجولة على واقع العمل الإذاعي من الداخل، ومراحل صناعة المحتوى الصوتي، بدءًا من الإعداد والتجهيز، مرورًا بعمليات التسجيل والهندسة الصوتية، وصولًا إلى البث الإذاعي، بما يعكس حجم الجهد والدقة والمسؤولية التي تقف خلف كل مادة تُقدَّم على الهواء، ويُبرز أهمية العمل الجماعي داخل المنظومة الإعلامية.

وشهدت الجولة تعاونًا مثمرًا مع قيادات إذاعة القناة، حيث قام المهندس إسلام خليل، مدير الهندسة الإذاعية براديو القناة ومدير الإذاعات الإقليمية للقاهرة والقناة وسيناء، والأستاذ أحمد فاروق، كبير مذيعي إذاعة القناة، والأستاذ صفاء مهدي، كبير فنيي الصوت بإذاعة القناة، والأستاذة نرمين مهدي، مذيعة باللغتين العربية والإنجليزية بإذاعة القناة، بتقديم شرح عملي ووافي للطلاب حول طبيعة العمل داخل الاستوديوهات، وآليات التشغيل، وأساليب الإعداد والتسجيل والبث الإذاعي، مع نقل خبراتهم المهنية والتجارب العملية التي تسهم في صقل مهارات الدارسين.

وأكد القائمون على الجولة أن هذه الزيارة مثّلت خطوة تأسيسية مهمة في المسار المهني للطلاب، وأسهمت في رفع مستوى الوعي بطبيعة المهنة ومتطلباتها، إلى جانب إتاحة فرصة حقيقية للاحتكاك المباشر ببيئة العمل الإعلامي، بما يدعم بناء الثقة وتنمية المهارات العملية لدى المتدربين.

هذا ويواصل راديو جامعة قناة السويس جهوده في دعم وتأهيل الطلاب أصحاب الشغف والطموح، من خلال إتاحة فرص التدريب العملي الجاد، وتعزيز التواصل المباشر بين الطلاب وأهل الخبرة في المجال الإعلامي، إيمانًا بأن بناء إعلام واعٍ ومهني يبدأ بخطوات حقيقية على أرض الواقع.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

جليلة محمود وعمرو محمد علي
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
