في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق المهرجان القومي للتحطيب واحتفالات اليوم العالمي للغة العربية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية هذا الأسبوع، في إطار برامج وزارة الثقافة، تنطلق الفعاليات بدءا من اليوم الأحد وتستمر حتى السبت 20 ديسمبر الجاري، وتشمل مهرجانات ومعارض فنية، قوافل ثقافية، ودورات تدريبية متخصصة، إلى جانب احتفالات باليوم العالمي للغة العربية، وغيرها من الأنشطة التي تمتد من أقصى الصعيد إلى محافظات دلتا مصر، بهدف دعم الإبداع واكتشاف المواهب، وتعزيز العدالة الثقافية وإتاحة الخدمات الفنية لكافة فئات المجتمع.

انطلاق المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

تنطلق يوم السبت 20 ديسمبر فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الخامسة عشرة، بساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر.

ويشارك في المهرجان نخبة من شيوخ اللعبة ولاعبي التحطيب من محافظات قنا، سوهاج، المنيا، إلى جانب لاعبي المحافظة المضيفة.

كما يشهد المهرجان تقديم عروض فلكلورية تراثية تشارك بها ثماني فرق تابعة لقصور الثقافة، وهي: الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، ملوي، المنيا، وبني سويف للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وتستمر الفعاليات حتى 24 ديسمبر الجاري.

دورات متخصصة بقصر السينما

تبدأ اليوم الأحد بقصر السينما بجاردن سيتي، فعاليات الدورة الجديدة للدراسات السينمائية الحرة، في إطار جهود وزارة الثقافة لدعم المواهب الشابة في المجال السينمائي.

تتضمن الفعاليات برنامجا تدريبيا مكثفا يشمل محاضرات متخصصة في السيناريو، التصوير، الإخراج، الديكور، والرسوم المتحركة، إلى جانب جلسات نقدية يقدم خلالها المشاركون أبحاثا تعكس مدى استفادتهم من المحتوى العلمي المقدم.

ويشارك في تقديم المحاضرات نخبة من المتخصصين، كما يشهد القصر دورة تدريبية متخصصة في مجال التمثيل السينمائي والمسرحي، في التوقيت ذاته، ويتولى التدريب فيها المخرج د. تامر الجزار.

افتتاح معرض مراسم ملتقى أبنوب بالهناجر

تشهد قاعة آدم حنين بمركز الهناجر بالأوبرا، بعد غد الثلاثاء، انطلاق معرض "ملتقى مراسم ملتقى مراسم أبنوب للرسم والتصوير".

يضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي توثق عددا من المناطق الأثرية والسياحية الهامة بمحافظة أسيوط، وهي نتاج جهود 15 فنانا شاركوا في ملتقى مراسم أبنوب الذي أقيم في أغسطس من العام الماضي، في إطار تفعيل أماكن جديدة للمراسم بالمحافظة، ودعم وتطوير الحراك الفني.

ويشهد الافتتاح تكريم الفنانين المشاركين بتسليمهم شهادات تقدير، ويستمر المعرض حتى 21 ديسمبر، لإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة تلك الأعمال الإبداعية الأصيلة.

قوافل ثقافية وفنية بقرى المحمودية

تستقبل قرى مركز المحمودية، بمحافظة البحيرة، بدءا من الثلاثاء قافلة ثقافية وفنية للمواهب عبر المسرح المتنقل، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وإتاحة الخدمات الثقافية لأبناء الأقاليم.

تنفذ فعاليات القافلة بمدرسة عبد الحميد المنياوي بقرية ديروط، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشمل ورشا فنية وحرفية وأدبية، إلى جانب فقرات رسم على الوجه وعروض فنية متنوعة.

وتنتقل القافلة بعد ذلك إلى مدرسة عوض كشك بقرية فيشا خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر، متضمنة نفس الورش والفعاليات الفنية، وذلك دعما للمواهب المحلية وتحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

تقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع فعاليات متنوعة احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، من خلال برنامج أُعد خصيصا لهذه المناسبة.

وتشمل الفعاليات حفلات موسيقية، لقاءات تثقيفية، أمسيات أدبية، وورش فنية، وذلك بعدد من المحافظات، من بينها: دمياط، الإسكندرية، الفيوم، الغربية، المنوفية، والقليوبية.

أنشطة متنوعة ضمن مشروع المواجهة والتجوال

تتواصل هذا الأسبوع فعاليات المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح.

ويشهد المركز الثقافي بكفر الشيخ تقديم المسرحي "توتة توتة" للمخرج السعيد منسي، ومعرضا للكتاب يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة، إلى جانب استمرار المعرض الفني "تجربة شخصية" بمشاركة ثمانية من فناني محافظة كفر الشيخ، وذلك حتى 17 ديسمبر الجاري، وتنتقل الفعاليات اعتبارا من اليوم التالي إلى محافظة الغربية وتستمر لمدة أسبوع.

كما تحفل الأجندة بورش فنية وحرفية، ولقاءات توعوية وتثقيفية بمشاركة نخبة من النقاد والمبدعين، إلى جانب أفلام قصر ثقافة السينما المجانية، وعروض مسرح الطفل، والأنشطة الخاصة بمناسبة العام الجديد.