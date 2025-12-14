حي شمال الغردقة يواصل حملات رفع الإشغالات والتعديات

واصل حي شمال الغردقة تنفيذ حملاته اليومية لرفع الإشغالات والتعديات، والتأكد من التزام الورش الفنية بمواعيد الغلق الرسمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وفي إطار جهود المحافظة لفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.

وجاءت الحملة، التي نُفذت برئاسة اللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة، بشارع السلام، حيث شاركت فيها إدارات المتابعة الميدانية وقسم البيئة، وأسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات الخاصة بعدد من الورش غير الملتزمة، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب التنبيه المشدد على الالتزام بمواعيد الغلق المحددة قانونًا.

وخلال مرور الحملة بالطريق الدائري الأوسط في اتجاه ميدان جهينة، تم رصد تسريب من إحدى محطات الصرف الصحي على الطريق العام، وعلى الفور جرى إخطار سكرتير الحي، الذي قام بالتنسيق العاجل مع مدير القطاع ومدير الأزمات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تمت السيطرة على الموقف، وإيقاف التسريب، وغلق المياه عن الغابة الشجرية المحيطة بالموقع.

وأكد اللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف، للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات عشوائية، وفرض الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة، ويضمن صحة وسلامة المواطنين.