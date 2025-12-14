قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى.. اندلاع حريق في منزل بمركز ساحل سليم بأسيوط
متعوّدين … إيمي سمير غانم تعلّق على قصة انفصال دنيا ورامي رضوان
بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام
أسبوع حافل بالإنجازات الأمنية.. مديرية أمن سوهاج تفرض الانضباط وتواجه الجريمة بحسم
عبلة كامل ترد على الشائعات المنتشرة حول حالتها الصحية واحتياجها الدعم المادي
محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟
إعلام عبري: لا بديل عمليا عن حماس ما دامت غزة غير منزوعة السلاح
الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة صحية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة
مانشستر سيتي في ضيافة كريستال بالاس لتضييق الخناق على أرسنال في البريميرليج
بقوة 5 ريختر .. زلزال يضرب "كراتشي" الباكستانية دون وقوع أضرار
بعد تصريحات مستشار الصحة.. إجراءات تحمي الأسرة من فيروس الشتاء المنتشر
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي شمال الغردقة يواصل حملات رفع الإشغالات والتعديات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادلله

واصل حي شمال الغردقة تنفيذ حملاته اليومية لرفع الإشغالات والتعديات، والتأكد من التزام الورش الفنية بمواعيد الغلق الرسمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وفي إطار جهود المحافظة لفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.

وجاءت الحملة، التي نُفذت برئاسة اللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة، بشارع السلام، حيث شاركت فيها إدارات المتابعة الميدانية وقسم البيئة، وأسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات الخاصة بعدد من الورش غير الملتزمة، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب التنبيه المشدد على الالتزام بمواعيد الغلق المحددة قانونًا.

وخلال مرور الحملة بالطريق الدائري الأوسط في اتجاه ميدان جهينة، تم رصد تسريب من إحدى محطات الصرف الصحي على الطريق العام، وعلى الفور جرى إخطار سكرتير الحي، الذي قام بالتنسيق العاجل مع مدير القطاع ومدير الأزمات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تمت السيطرة على الموقف، وإيقاف التسريب، وغلق المياه عن الغابة الشجرية المحيطة بالموقع.

وأكد اللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف، للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات عشوائية، وفرض الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة، ويضمن صحة وسلامة المواطنين.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر شمال الغردقة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

عروس المنوفية

جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة

البسوا الشتوي.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

البسوا الشتوي .. منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي

مفاجأة مدوية .. ولي العهد السعودي يستعد لشراء برشلونة بمبلغ خرافي

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

محمد صلاح

أول رد فعل من محمد صلاح بعد هتاف جمهور ليفربول عقب مباراة برايتون

جليلة محمود

فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص

ترشيحاتنا

الطقس في مصر

قادمة للسواحل .. الأقمار الصناعية ترصد أمطار شديدة على مطروح

ورشة العمل

استعدادا لتشغيل الضبعة.. ورشة عمل إقليمية حول تشغيل المحطات النووية

رئيس جامعة العاصمة

إنجاز عالمي جديد لطالبة كلية علوم الرياضة بنات بجامعة العاصمة

بالصور

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

فيديو

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد